Wall Street Merekah

New York: Rata-rata indeks saham utama Wall Street ditutup lebih tinggi pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Para investor bertaruh pada stimulus fiskal Amerika Serikat (AS) lebih lanjut, sambil mencerna sejumlah laporan pendapatan.Mengutip Xinhua, Rabu, 20 Januari 2021, indeks Dow Jones Industrial Average menguat 116,26 poin atau 0,38 persen menjadi 30.930,52. Kemudian S&P 500 naik 30,66 poin atau 0,81 persen menjadi 3.798,91. Indeks Komposit Nasdaq melonjak 198,68 poin atau 1,53 persen menjadi 13.197,18.Sebanyak delapan dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di area hijau, dengan sektor energi naik 2,08 persen, memimpin kenaikan. Sedangkan sektor real estate tergelincir 0,54 persen, kelompok dengan kinerja terburuk.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS diperdagangkan lebih tinggi dengan semua 10 saham teratas menurut bobot di indeks Tiongkok 50 yang terdaftar di S&P AS mengakhiri hari dengan catatan optimistis.Janet Yellen, calon Menteri Keuangan AS terpilih Joe Biden, mendesak Kongres AS untuk mengesahkan paket bantuan covid-19 baru karena pemulihan ekonomi kehilangan momentum di tengah melonjaknya kasus virus korona. Dengan suku bunga terendah dalam sejarah, Yellen mendesak anggota parlemen untuk bertindak besar dengan paket bantuan covid-19."Para ekonom tidak selalu setuju, tetapi saya pikir ada konsensus sekarang. Tanpa tindakan lebih lanjut, kami mengambil risiko resesi yang lebih lama dan lebih menyakitkan sekarang," kata Yellen.Menurut penghitungan oleh Universitas Johns Hopkins Amerika Serikat telah mendaftarkan lebih dari 24,1 juta kasus covid-19 yang dikonfirmasi dengan kematian terkait melebihi 400 ribu pada Selasa sore.Di sisi pendapatan, Goldman Sachs melaporkan laba dan pendapatan kuartal keempat yang lebih kuat dari perkiraan. Namun, sahamnya turun 2,26 persen. Saham Bank of America merosot 0,73 persen setelah perusahaan membukukan pendapatan kuartalan yang jauh dari ekspektasi. Penghasilannya sedikit di atas perkiraan.Untuk pekan yang berakhir Jumat, Dow Jones turun 0,9 persen, sementara S&P 500 dan Nasdaq keduanya turun 1,5 persen, di tengah data ekonomi yang lesu. Pasar AS ditutup pada Senin waktu setempat (Selasa WIB), untuk memperingati Hari Martin Luther King Jr.(ABD)