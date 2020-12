Penurunan Stok AS Dongkrak Harga Minyak Dunia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak dunia menguat pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), setelah data menunjukkan penurunan tajam dalam stok minyak mentah Amerika Serikat (AS). Namun, lonjakan kasus infeksi covid-19 masih membayangi pasar minyak yang berpotensi menekan permintaan.Mengutip Xinhua, Kamis, 31 Desember 2020, West Texas Intermediate untuk pengiriman Februari naik 40 sen menjadi USD48,40 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah brent untuk pengiriman Februari naik 25 sen menjadi USD51,34 per barel di London ICE Futures Exchange.Administrasi Informasi Energi AS (EIA) melaporkan persediaan minyak mentah AS turun 6,1 juta barel selama pekan yang berakhir 25 Desember. Menurut EIA, total persediaan bensin motor turun 1,2 juta barel minggu lalu dan sekitar satu persen di atas rata-rata lima tahun untuk tahun ini."Persediaan bensin jadi meningkat sementara persediaan komponen pencampur menurun minggu lalu," ungkap EIA.Harga juga mendapat dukungan dari dolar AS yang lebih lemah. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,36 persen menjadi 89,6700 pada akhir perdagangan Rabu.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat berakhir lebih tinggi pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), didukung oleh keuntungan yang solid di sektor energi. Namun, lonjakan kasus infeksi covid-19 masih membayang-bayangi gerak bursa Wall Street.Indeks Dow Jones Industrial Average naik 73,89 poin atau 0,24 persen menjadi berakhir pada 30.409,56. Sedangkan S&P 500 naik 5,00 poin atau 0,13 persen menjadi 3.732,04. Indeks Komposit Nasdaq naik 19,78 poin atau 0,15 persen menjadi 12.870,00.Sebanyak tujuh dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di area hijau, dengan sektor energi dan material masing-masing naik 1,6 persen dan 1,34 persen, melampaui sisanya. Sektor jasa komunikasi tergelincir 0,74 persen, kelompok dengan kinerja terburuk.(ABD)