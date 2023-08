Harga Emas Dunia Berkilau

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga emas dunia menguat pada pembukaan perdagangan hari ini. Emas dunia bergerak pada rentang USD1.910 per ounce sampai dengan USD1.920 per ounce.Melansir Investing.com, Sabtu, 12 Agustus 2023, harga emas dunia naik 0,08 persen atau 1,52 bps ke level USD1.913 per ounce pada pembukaan perdagangan, Sabtu, 12 Agustus 2023. Emas dunia naik 6,9 persen dalam setahun.Harga emas stabil di level terendah satu bulan pada Jumat. Data ekonomi terbaru memberikan isyarat inflasi AS yang sedikit beragam.Data menunjukkan inflasi konsumen AS tumbuh dengan stabil pada Juli dari bulan sebelumnya, tetap berada di atas kisaran target tahunan Federal Reserve dan menginspirasi sedikit optimisme di pasar.Saham-saham dan aset berbasis risiko lainnya mengalami volatilitas yang tinggi setelah rilis inflasi, mendorong investor untuk memilih dolar AS sebagai safe haven dibandingkan emas.Data inflasi Kamis juga tidak banyak membantu untuk menghalangi spekulasi Fed akan mempertahankan suku bunga di September. Namun pasar semakin ragu bahwa bank sentral akan memangkas suku bunga tahun ini, sehingga memberikan potensi yang lemah untuk emas.