Pengetatan Kebijakan Inflasi Buat Wall Street Ambruk

New York: Wall Street merosot pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa pagi WIB). Bursa saham AS terseret saham-saham pertumbuhan dengan sedikit katalis untuk memengaruhi sentimen investor saat mendekati titik tengah tahun di mana pasar ekuitas telah dibanting oleh meningkatnya kekhawatiran inflasi dan pengetatan kebijakan Fed Mengutip Antara, Selasa, 28 Juni 2022, indeks Dow Jones Industrial Average merosot 62,42 poin atau 0,2 persen, menjadi 31.438,26. Indeks S&P 500 kehilangan 11,63 poin atau 0,3 persen menjadi 3.900,11. Indeks Komposit Nasdaq tergelincir 93,05 poin atau 0,8 persen menjadi 11.514,57.Di antara 11 sektor utama S&P 500, delapan sektor mengakhiri sesi di wilayah negatif, dengan sektor konsumen menderita persentase kerugian terbesar. Sementara itu, sektor energi terangkat 2,8 persen memimpin kenaikan.Indeks saham utama AS melemah setelah terombang-ambing di awal sesi, dengan penurunan di saham pertumbuhan megacaps yang sensitif suku bunga seperti Amazon.com, Microsoft Corp, dan Alphabet Inc memberikan tekanan terberat terhadap pasar.Ketiga indeks berada di jalur untuk mencatatkan dua penurunan kuartalan berturut-turut untuk pertama kalinya sejak 2015. Mereka juga tampaknya akan membukukan kerugian untuk Juni, yang akan menandai penurunan tiga bulan berturut-turut untuk Nasdaq yang sarat teknologi, penurunan beruntun terpanjang sejak 2015."Alasan kurangnya arah minggu ini dan minggu depan adalah investor mencari apa yang akan terjadi pada periode pelaporan kuartal kedua. Indeks S&P berada di jalur untuk melaporkan penurunan harga terburuk kelima sejak 1962 pada Jumat, 1 Juli 2022," kata Kepala Strategi Investasi CFRA Research Sam Stovall, di New York."Setiap kali SPX (indeks S&P) naik lebih dari 20 persen dalam setahun, itu turun rata-rata 11 persen mulai relatif awal tahun baru. Dan semua tahun penurunan dimulai di paruh pertama kembali ke titik impas sebelum tahun berakhir. Tidak ada jaminan itu akan terjadi tahun ini, tetapi pasar bisa mengejutkan kita," tambah Stovall.Naiknya harga minyak membantu menempatkan saham energi di depan, dengan small caps dan semikonduktor serta transportasi yang sensitif secara ekonomi juga mengungguli pasar yang lebih luas.Data ekonomi mengejutkan naik, dengan pesanan baru untuk barang tahan lama dan penjualan rumah yang tertunda mengalahkan ekspektasi dan menambah kepercayaan pada pernyataan Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell ekonomi cukup kuat untuk menahan upaya bank sentral mengendalikan inflasi tinggi selama beberapa dekade tanpa meluncur ke resesi.Dengan beberapa minggu lagi hingga pelaporan keuangan perusahaan kuartal kedua dimulai, 130 perusahaan S&P 500 telah mengumumkan sebelumnya. Dari mereka, 45 positif dan 77 negatif, menghasilkan rasio negatif/positif 1,7 lebih kuat dari kuartal pertama tetapi lebih lemah dari tahun lalu, menurut data Refinitiv.Volume perdagangan di bursa AS mencapai 10,91 miliar saham, dibandingkan dengan rata-rata 12,95 miliar selama 20 hari perdagangan terakhir.