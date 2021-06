Investor Cermati Stok AS, Harga Minyak Dunia Menguat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak dunia melonjak pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), dengan para pedagang terus menyaring data persediaan bahan bakar AS terbaru. Meski demikian, investor juga terus mencermati lonjakan kasus infeksi covid-19 di beberapa negara di dunia.Mengutip Xinhua, Jumat, 25 Juni 2021, West Texas Intermediate untuk pengiriman Agustus bertambah 22 sen menjadi USD73,30 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah Brent untuk pengiriman Agustus naik 37 sen menjadi USD75,56 per barel di London ICE Futures Exchange.Administrasi Informasi Energi AS (EIA) mengatakan dalam sebuah laporan bahwa persediaan minyak mentah AS turun 7,6 juta barel selama pekan yang berakhir 18 Juni. Analis yang disurvei oleh S&P Global Platts memperkirakan publikasi EIA menunjukkan penurunan 6,3 juta barel dalam pasokan minyak mentah AS.Laporan EIA juga menunjukkan penurunan tak terduga dalam stok bensin sebesar 2,9 juta barel selama periode tersebut. Pedagang menunggu pertemuan penting Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, yang secara kolektif dikenal sebagai OPEC+, karena kelompok tersebut dijadwalkan bertemu pada 1 Juli untuk meninjau tingkat produksi."Mengingat sentimen yang baik dan permintaan yang kuat, OPEC+ kemungkinan akan merasa mudah minggu depan untuk mengumumkan peningkatan produksi lebih lanjut, setidaknya untuk Agustus, tanpa membahayakan kenaikan yang dinikmati oleh harga minyak," kata Analis Energi Commerzbank Research Eugen Weinberg."Kami percaya bahwa tenor umum yang positif di pasar minyak saat ini adalah faktor utama yang akan mendorong harga lebih lanjut," pungkasnya.(ABD)