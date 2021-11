Minyak Jatuh karena Investor Khawatir Kemanjuran Vaksin Covid-19

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak jatuh pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), dengan minyak mentah berjangka AS anjlok lebih dari lima persen, setelah Kepala Moderna meragukan kemanjuran vaksin covid-19 terhadap varian virus korona, Omicron. Sehingga menakutkan pasar keuangan dan mengangkat kekhawatiran tentang permintaan minyak. Minyak mentah berjangka Brent merosot USD2,87 atau 3,9 persen menjadi USD70,57 per barel, setelah mencapai level terendah intraday di USD70,22 per barel, terendah sejak Agustus. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS berakhir USD3,77 atau 5,4 persen lebih rendah, menjadi USD66,18 per barel. WTI sempat turun ke terendah sesi di USD64,43 per barel, juga terendah sejak Agustus.Bulan ini, harga minyak turun paling tajam sejak Maret 2020, awal dari lockdown yang meluas karena pandemi. Brent anjlok bulan ini sebesar 16,4 persen, sementara WTI terjun 20,8 persen.Kepala pembuat obat Moderna Inc mengatakan kepada Financial Times bahwa vaksin covid-19 tidak mungkin efektif melawan varian virus korona, Omicron seperti halnya terhadap varian Delta."Ancaman terhadap permintaan minyak adalah nyata," kata analis pasar minyak senior di Rystad Energy, Louise Dickson, dikutip dari Antara, Rabu, 1 Desember 2021."Gelombang penguncian lainnya dapat mengakibatkan hingga tiga juta barel per hari permintaan minyak hilang pada kuartal pertama 2022, karena pemerintah memprioritaskan keselamatan kesehatan daripada rencana pembukaan kembali, yang sudah ada buktinya, dari Australia yang menunda pembukaannya kembali hingga di Jepang melarang pengunjung asing," katanya.Minyak anjlok sekitar 12 persen pada Jumat 26 November 2021 bersama dengan pasar lainnya di tengah kekhawatiran varian Omicron yang sangat bermutasi akan memicu penguncian baru dan mengurangi permintaan minyak global. Masih belum jelas seberapa parah varian baru tersebut.Kondisi itu juga menekan harga, Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan Bank Sentral AS kemungkinan akan membahas percepatan pengurangan pembelian obligasi skala besar pada pertemuan kebijakan berikutnya, di tengah ekonomi yang kuat dan ekspektasi bahwa lonjakan inflasi akan bertahan hingga pertengahan tahun depan.Mengikuti komentar Powell, harga minyak, terutama minyak mentah berjangka AS, turun bersama indeks-indeks utama saham AS, yang turun lebih dari 1,0 persen.Premi pada kontrak berjangka minyak mentah acuan untuk pemuatan dalam satu bulan di atas kontrak untuk pemuatan dalam waktu enam bulan-metrik yang diawasi ketat oleh pedagang - lmenyempit secara dramatis pada Selasa 30 November 2021.Semakin tinggi premi pada kontrak pemuatan bulan depan dibandingkan kontrak pemuatan kemudian, struktur pasar yang dikenal sebagai backwardation, semakin kuat pandangan bahwa pasar mengalami defisit pasokan.Backwardation adalah kondisi pasar di mana harga kontrak berjangka atau berjangka komoditas diperdagangkan di bawah harga spot yang diharapkan pada saat kontrak jatuh tempo.Backwardation enam bulan Brent menyempit menjadi sekitar USD1,50 per barel, terendah sejak Maret. Backwardation enam bulan WTI turun menjadi sekitar USD1,90 per barel, terendah sejak September.Semakin jelas untuk pasar minyak, meningkatnya ekspektasi bahwa Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak, Rusia dan sekutu mereka, bersama-sama disebut OPEC+, akan menunda rencana untuk menambah 400 ribu barel per hari (bph) untuk memasok pada Januari."Kami pikir grup akan condong ke arah jeda kenaikan produksi mengingat varian Omicron dan pelepasan stok minyak oleh konsumen minyak utama," kata analis komoditas Commonwealth Bank Vivek Dhar dalam sebuah catatan.Tekanan sudah meningkat di dalam OPEC+, yang dijadwalkan bertemu pada 2 Desember, untuk mempertimbangkan kembali rencana pasokannya setelah rencana pelepasan cadangan minyak mentah darurat minggu lalu oleh Amerika Serikat dan negara-negara konsumen minyak utama lainnya guna mengatasi kenaikan harga."Menyusul rilis cadangan strategis global dan pengumuman lusinan negara yang membatasi perjalanan. OPEC dan sekutunya dapat dengan mudah membenarkan penghentian produksi atau bahkan sedikit pengurangan," kata analis Oanda Edward Moya dalam sebuah catatan.