Dolar AS Tancap Gas Jelang Rilis Data Pekerjaan

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) menguat tipis pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), dengan para investor menunggu rilis data pekerjaan Amerika Serikat (AS) . Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,04 persen pada 91,8864.Mengutip Xinhua, Selasa, 29 Juni 2021, pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1923 dibandingkan dengan USD1,1931 di sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris naik menjadi USD1,3877 dibandingkan dengan USD1,3875 di sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7565 dibandingkan dengan USD0,7584.Sedangkan dolar AS dibeli 110,53 yen Jepang, lebih rendah dibandingkan dengan 110,82 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS meningkat menjadi 0,9197 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9176 franc Swiss, dan meningkat menjadi 1,2342 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,2306 dolar Kanada.Para investor tengah menantikan laporan data ketenagakerjaa AS pada Juni yang dijadwalkan dirilis pada Jumat waktu setempat. Perkiraan pasar laporan data pekerjaan AS untuk Juni adalah sekitar 700 ribu.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat ditutup bervariasi pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), di tengah melemahnya seluruh sektor energi. Para investor tengah menantikan rilis sejumlah data ekonomi seiring upaya Pemerintahan Joe Biden yang terus memacu pemulihan usai terhantam pandemi.Indeks Dow Jones Industrial Average turun sebanyak 150,57 poin atau 0,44 persen menjadi 34.283,27. Kemudian indeks S&P 500 melonjak 9,91 poin atau 0,23 persen menjadi 4.290,61. Indeks Komposit Nasdaq melonjak 140,12 poin atau 0,98 persen menjadi 14.500,51.Sebanyak tujuh dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di area hijau, dengan sektor teknologi memimpin kenaikan dengan menguat sebanyak 1,11 persen. Sedangkan sektor energi jatuh sebanyak 3,33 persen dan menjadi kelompok berkinerja terburuk.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS sebagian besar diperdagangkan lebih tinggi. Enam dari 10 saham teratas berdasarkan bobotnya di indeks S&P Listed Tiongkok 50 mengakhiri hari dengan catatan optimistis.Investor menunggu banyak data ekonomi utama karena Indeks Manajer Pembelian Manufaktur AS dijadwalkan dirilis pada Kamis waktu setempat dan laporan penggajian Juni yang sangat dinanti diharapkan dirilis pada Jumat waktu setempat.(ABD)