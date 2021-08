Emas Dunia Kinclong Usai Inflasi AS Sesuai Harapan Investor

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Perdagangan emas berjangka di divisi Coex New York Mercantile Exchange naik pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Indeks Harga Konsumen (IHK) atau inflasi di Amerika Serikat (AS) pada Juli, indikator utama inflasi, sesuai dengan harapan pasar.Mengutip Antara, Kamis, 12 Agustus 2021, kontrak emas teraktif untuk pengiriman Desember naik USD21,6 atau 1,25 persen menjadi USD1.753,3 per ons. Harga perak untuk pengiriman September naik 9,6 sen atau 0,41 persen menjadi USD23,488 per ons. Platinum untuk pengiriman Oktober naik USD28,6 atau 2,9 persen menjadi USD1,015,6 per ons.Departemen Tenaga Kerja AS pada Rabu melaporkan bahwa IHK AS naik 0,5 persen ada Juli (m to m), turun dari 0,9 persen pada Juni; dan naik 5,4 persen pada Juli (y to y), sama seperti pada Juni. Imbal hasil dolar AS dan surat berharga AS turun setelah laporan tersebut, mendukung emas.Di sisi lain, perdagangan saham di bursa Wall Street ditutup bervariasi pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), karena investor menganalisis data Indeks Harga Konsumen (IHK) atau inflasi di Amerika Serikat pada Juli. Selain itu, lonjakan infeksi covid-19 juga terus dipantau oleh para investor.Indeks Dow Jones Industrial Average naik 220,30 poin atau 0,62 persen menjadi 35.484,97. Sedangkan indeks S&P 500 naik 10,95 poin atau 0,25 persen menjadi 4.447,70. Kemudian indeks Komposit Nasdaq turun 22,95 poin atau 0,16 persen menjadi 14.765,14.Sebanyak 10 dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir dengan warna hijau, dengan sektor material melonjak sebanyak 1,42 persen, memimpin kenaikan. Sedangkan sektor saham perawatan kesehatan merosot 0,97 persen, menjadi satu-satunya kelompok yang sahamnya turun.(ABD)