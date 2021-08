Dolar AS Pamer Kekuatan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Mata uang dolar Amerika Serikat (USD) mengalami peningkatan pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB) setelah pelaku pasar mengumumkan data-data ekonomi . Indeks dolar dengan nilai greenback terhadap enam mata uang utama meningkat 0,12 persen menjadi 93,0358.Mengutip Antara, Jumat 13 Agustus 2021, pada perdagangan akhir di New York, euro turun menjadi USD1,1729 dari USD1,1739 pada sesi perdagangan sebelumnya dan poundsterling Inggris merosot menjadi USD1,3800 dibandingkan dengan USD1,3865 dan dolar Australia anjlok menjadi USD0,7332 dibandingkan dengan USD0,7372.Kemudian dolar AS dipatok 110,46 yen Jepang lebih tinggi dari perdagangan sebelumnya senilai 110,44 yen Jepang. Dolar AS juga naik menjadi 0,9239 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9218 franc Swiss dan meningkat menjadi 1,2527 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,2507 dolar Kanada.Di sektor ekonomi, tingkat pengangguran di AS dinyatakan menurun, terdaftar 375 ribu pada akhir pekan 7 Agustus turun 12 ribu dari awal pekan sebelumnya, berdasarkan laporan Departemen Perburuhan Indeks Harga Produsen (PPI) AS naik 1,0 persen pada Juli, sebagaimana dilaporkan oleh Departemen Perburuhan AS.Di luar pangan, perdagangan jasa dan komponen energi, PPI meningkat 0,9 persen bulan lalu, kenaikan terbesar setelah sempat menanjak 1,0 persen pada Januari.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat bergerak di zona hijau pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), karena investor menguraikan sejumlah data ekonomi. Para investor juga terus memantau lonjakan kasus infeksi covid-19 varian delta karena bisa mengganggu momentum pemulihan ekonomi.Indeks Dow Jones Industrial Average menguat sebanyak 14,88 poin atau 0,04 persen menjadi 35.499,85. Sedangan indeks S&P 500 melonjak 13,13 poin atau 0,30 persen, menjadi 4.460,83. Indeks Komposit Nasdaq bertambah 51,13 poin, atau 0,35 persen, menjadi 14.816,26.Sebanyak enam dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor perawatan dan kesehatan naik 0,77 persen. Sedangkan sektor energi tergelincir sebanyak 0,49 persen dan menjadi kelompok berkinerja terburuk.Perusahaan-perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS diperdagangkan lebih rendah dengan semua 10 saham teratas menurut bobotnya dalam indeks S&P AS yang terdaftar di Tiongkok 50 mengakhiri hari dengan catatan suram.(ABD)