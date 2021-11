Saham Teknologi Moncer, Wall Street Rebound

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Bursa saham Amerika Serikat atau Wall Street berakhir lebih tinggi pada perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu pagi WIB) setelah ditopang oleh kenaikan saham-saham teknologi.Mengutip Antara, Sabtu, 13 November 2021, indeks Dow Jones Industrial Average bertambah 179,08 poin atau 0,5 persen menjadi 36.100,31. Indeks S&P 500 menguat 33,58 poin atau 0,72 persen menjadi 4.682,85. Indeks Komposit Nasdaq terangkat 156,68 poin atau 1,00 persen menjadi 15.860,96.Sembilan dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor jasa-jasa komunikasi dan teknologi masing-masing meningkat 1,68 persen dan 1,19 persen, memimpin kenaikan. Namun, kelompok energi turun 0,30 persen mewakili persentase kerugian terbesar.Adapun volume transaksi di bursa AS mencapai 10,32 miliar saham, dibandingkan dengan rata-rata 10,94 miliar selama 20 hari perdagangan terakhir.Investor disebut lebih menyukai saham-saham pertumbuhan (growth stocks) daripada saham yang dipersepsikan murah. Karena harganya di bawah nilai intrinsiknya (value stocks) dengan saham teknologi megacap yang dipimpin oleh Apple Inc dan Microsoft Corp menjadi pengangkat indeks-indeks acuan."Pasar melayang lebih tinggi hari ini meskipun laporan sentimen konsumen sangat lemah, karena inflasi tampaknya lebih merugikan konsumen daripada keuntungan perusahaan," kata kepala investasi di Lenox Wealth Advisors di New York, David Carter.Saham Johnson & Johnson terdongkrak 1,2 persen. Tesla Inc jatuh 2,8 persen di tengah berita bahwa CEO Elon Musk menjual saham tambahan USD700 juta.Pembuat mobil listrik saingannya Rivian Automotive Inc melonjak 5,7 persen, mencatat kenaikan ketiga berturut-turut dalam beberapa hari sebagai perusahaan publik. Sementara saham Alibaba Group Holding yang tercatat di AS tergelincir 0,6 persen menyusul laporan raksasa e-commerce yang menunjukkan penjualan Singles Day paling lambat yang pernah ada.