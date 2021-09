Laporan Pekerjaan Suram, Biden Desak Kongres Loloskan Rencana Ekonomi Bernilai Jumbo

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mendesak Kongres untuk meloloskan agenda ekonomi dengan nilai jumbo atau lebih dari USD4 triliun untuk mendorong pertumbuhan pekerjaan yang lambat. Sejauh ini, Pemerintahan Biden terus berupaya mengembalikan pasar tenaga kerja bisa kembali saat sebelum covid-19 melanda ekonomi.Presiden menyatakan pembelanjaannya untuk infrastruktur, kebijakan iklim, dan jaring pengaman sosial. Pernyataannya setelah Departemen Tenaga Kerja mengatakan AS hanya menambahkan 235 ribu pekerjaan pada Agustus. Angka tersebut jauh di bawah 720 ribu pekerjaan yang diperkirakan para ekonom.Biden mengaitkan hal itu dengan laporan buruk tentang varian delta virus korona yang sangat menular dan keengganan banyak orang Amerika yang memenuhi syarat untuk mendapatkan vaksin covid-19. Dia mengatakan AS dapat meningkatkan ekonominya dengan mengekang virus dan meloloskan dua rencana ekonominya.Menurutnya rencana tersebut bisa membantu kelas menengah dan membuat negara itu lebih tahan terhadap jenis cuaca ekstrem yang mematikan listrik di New Orleans dan melumpuhkan transit di New York City dalam beberapa hari terakhir."Negara kita membutuhkan investasi ini. Saya tidak meminta apapun selain keadilan yang disuntikkan ke dalam sistem," kata Biden, dilansir dari CNBC International, Selasa, 7 September 2021.Biden mengaku dia tidak melihat investasi sebagai stimulus jangka pendek dengan AS terus berupaya bisa keluar dari bayang-bayang pandemi. Dia mengatakan proposal tersebut dirancang untuk menciptakan kemakmuran jangka panjang.Dorongan Presiden untuk agenda ekonominya datang setelah Senator Joe Manchin memperumit rencana partainya untuk meloloskannya di Kongres. Adapun Manchin mendesak para pemimpin Kongres untuk menghentikan pertimbangan tindakan tersebut.Senator, yang membantu menegosiasikan RUU infrastruktur bipartisan yang disahkan Senat, menyebutkan inflasi dan utang jangka panjang sebagai alasan penundaan. Dia tidak mengesampingkan pemungutan suara untuk proposal yang biayanya kurang dari USD3,5 triliun.Ketua DPR Nancy Pelosi mengaku tidak akan mengadakan pemungutan suara pada undang-undang infrastruktur sampai Senat meloloskan rencana pengeluaran Demokrat. Setelah kaum sentris di kaukusnya mengancam akan menahan RUU anggaran, Pelosi membuat komitmen yang tidak mengikat untuk mempertimbangkan RUU bipartisan pada 27 September.Dalam postingannya di Twitter setelah Manchin mengumumkan sikapnya, Senator Bernie Sanders mengungkap nasib kedua rencana ekonomi itu terikat. "Tidak ada RUU infrastruktur tanpa RUU rekonsiliasi USD3,5 triliun,” pungkasnya.(ABD)