Harga Minyak Melonjak di Tengah Menurunnya Stok AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(DEV)

New York: Harga minyak menetap lebih tinggi pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB). Hal ini terjadi setelah stok minyak mentah AS turun ke level terendah dalam tiga tahun karena aktivitas penyulingan terpengaruh kerusakan akibat badai baru-baru ini.Sementara permintaan bahan bakar meningkat sejalan dengan pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung.Melansir Antara, Kamis, 23 September 2021, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman November terdongkrak USD1,74 atau 2,5 persen menjadi USD72,23 per barel. Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman November melonjak USD1,83 atau 2,5 persen, menjadi USD76,19 per barel.Badan Informasi Energi AS (EIA) mengatakan pada Rabu pekan ini, persediaan minyak mentah AS pekan lalu merosot 3,5 juta barel menjadi 414 juta barel, terendah sejak Oktober 2018."Harga minyak mentah tetap bagus karena permintaan pulih di seluruh dunia dan persediaan terus berkurang," kata presiden Lipow Oil Associates di Houston, Andrew Lipow.Fasilitas minyak di Teluk Meksiko terus kembali berproduksi, dengan produksi mingguan naik 500 ribu barel per hari dalam minggu terakhir menjadi 10,6 juta barel per hari, berdasarkan data EIA.Perusahaan minyak dan gas BP pada Rabu mengatakan keempat fasilitas lepas pantainya di wilayah tersebut telah kembali beroperasi setelah Badai Ida.Faktor lain yang juga mendukung harga adalah kesulitan anggota OPEC yang berjuang untuk meningkatkan produksi. Kenaikan harga gas alam juga mendukung harga minyak.Menteri perminyakan Irak mengatakan OPEC dan sekutunya bekerja untuk menjaga harga minyak mentah mendekati USD70 per barel karena ekonomi global pulih.Federal Reserve AS, yang memulai pertemuan kebijakan dua hari mengisyaratkan kenaikan suku bunga mungkin lebih cepat dari yang diperkirakan. Pengetatan kebijakan moneter dapat memotong toleransi investor terhadap aset-aset berisiko seperti minyak.