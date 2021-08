Emas Dunia Merekah di Tengah Lonjakan Varian Delta Covid-19

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange naik pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Hal itu terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang varian delta covid-19 Mengutip Antara, Rabu, 25 Agustus 2021, kontrak emas teraktif untuk pengiriman Desember naik USD2,2 atau 0,12 persen menjadi USD1.808,5 per ons. Varian delta lebih menular dibandingkan dengan varian covid-19 lain, dan telah berkontribusi pada sebagian besar peningkatan kasus covid-19 baru-baru ini.Emas terus diperdagangkan dalam kisaran sempit karena Departemen Perdagangan AS melaporkan pada Selasa bahwa penjualan rumah baru AS naik satu persen ke tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman sebanyak 708 ribu unit pada Juli, sedikit di atas perkiraan dan lebih tinggi dari revisi 701 ribu unit pada Juni.Sedangkan perak untuk pengiriman September naik sebanyak 23,8 sen atau 1,01 persen menjadi USD23,894 per ons. Kemudian platinum untuk pengiriman Oktober turun sebanyak USD4 atau 0,39 persen menjadi USD1.010,1 per ons.Sementara itu, Wall Street terpantau naik tipis pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), karena Nasdaq mencatat rekor baru dan ditutup di atas 15 ribu untuk pertama kali. Di sisi lain, para investor terus menantikan keputusan The Fed terkait rencana mengurangi pembelian obligasinya.Indeks Dow Jones Industrial Average naik 30,55 poin atau 0,09 persen menjadi 35.366,26. Kemudian indeks S&P 500 naik 6,70 poin atau 0,15 persen menjadi 4.486,23. Indeks Komposit Nasdaq naik 77,15 poin, atau 0,52 persen menjadi 15.019,80.Sebanyak enam dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor energi naik 1,61 persen, memimpin kenaikan. Kemudian sektor bahan pokok konsumen tergelincir 0,76 persen, menjadi kelompok berkinerja terburuk.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS sebagian besar sahamnya diperdagangkan lebih tinggi dengan sembilan dari 10 saham teratas di indeks S&P AS Listed Tiongkok 50 mengakhiri hari dengan catatan optimistis.(ABD)