Paket Jumbo Covid-19 Disahkan DPR AS, Dow Meroket 464 Poin

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) berakhir beragam pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Kondisi itu terjadi setelah Dewan Perwakilan Rakyat AS mengesahkan paket bantuan covid-19 bernilai fantastis guna memerangi pandemi dan memulihkan perekonomian.Mengutip Xinhua, Kamis, 11 Maret 2021, indeks Dow Jones Industrial Average melonjak sebanyak 464,28 poin atau 1,46 persen menjadi 32.297,02. Sedangkan indes S&P 500 menguat sebanyak 23,37 poin atau 0,60 persen menjadi 3.898,81. Indeks Komposit Nasdaq turun 4,99 poin atau 0,04 persen menjadi 13.068,83.Sebanyak 10 dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di area hijau, dengan sektor energi naik sebanyak 2,63 persen, memimpin kenaikan. Sedangkan sektor teknologi kehilangan 0,4 persen, satu-satunya kelompok yang menurun.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS diperdagangkan lebih rendah, dengan semua 10 saham teratas berdasarkan bobot di indeks Tiongkok 50 yang terdaftar di S&P AS mengakhiri hari dengan catatan suram.Dewan Perwakilan Rakyat AS menyetujui versi terakhir dari paket bantuan covid-19 senilai USD1,9 triliun. Setelah disetujui, DPR AS mengirimkannya ke meja Presiden AS Joe Biden untuk ditandatangani.Undang-undang tersebut, yang dikenal sebagai American Rescue Plan Act of 2021, mencakup putaran baru bantuan langsung hingga USD1.400 untuk sebagian besar orang Amerika, USD350 miliar untuk pemerintah negara bagian dan lokal, serta pendanaan untuk memerangi pandemi secara langsung.Ini juga memperpanjang tunjangan pengangguran federal mingguan USD300 tambahan hingga September. Paket bantuan yang diusulkan Joe Biden diharapkan bisa maksimal memulihkan pereknomian AS dan membantu mereka yang paling terdampak oleh pandemi covid-19.Di tempat lain, sebuah laporan yang baru dirilis tentang indeks harga konsumen (CPI) AS menunjukkan inflasi tetap rendah di Februari. Biro Statistik Tenaga Kerja AS melaporkan CPI naik 0,4 persen pada bulan lalu, sejalan dengan ekspektasi. Akan tetapi CPI inti, atau CPI tidak termasuk makanan dan energi, naik hanya 0,1 persen."Pada skala tahun ke tahun, CPI naik dari 1,4 persen menjadi 1,7 persen, sedangkan CPI inti turun dari 1,4 persen menjadi 1,3 persen," menurut laporan Biro Statistik Tenaga Kerja AS.(ABD)