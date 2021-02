Peluncuran Vaksin Covid-19 Kirim Harga Minyak Sentuh Posisi Tertinggi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

London: Harga minyak dunia melonjak ke level tertinggi dalam sekitar 13 bulan pada perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB). Kondisi itu terjadi ketika peluncuran vaksin menjanjikan akan menghidupkan kembali permintaan dan produsen-produsen utama menahan pasokan.Mengutip Antara, Selasa, 16 Februari 2021, minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman April naik 70 sen atau 1,1 persen menjadi USD63,13 per barel, setelah mencapai sesi tertinggi pada USD63,76, tertinggi sejak 22 Januari tahun lalu.Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Maret bertambah 63 sen atau 1,1 persen menjadi USD60,10 per barel. Sebelumnya sempat menyentuh posisi USD60,95 atau tertinggi sejak 8 Januari tahun lalu. Harga minyak naik sekitar 5,0 persen minggu lalu.Pasar Amerika Serikat tutup pada Senin waktu setempat (Selasa WIB), untuk libur Hari Presiden. Harga telah reli selama beberapa pekan terakhir karena pengetatan pasokan, sebagian besar oleh pengurangan produksi dari Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan produsen sekutu dalam kelompok produsen OPEC+ yang lebih luas.Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak mengatakan pasar minyak global sedang dalam jalur pemulihan dan harga tahun ini bisa mencapai rata-rata USD45-USD60 per barel. "Kami telah melihat volatilitas rendah dalam beberapa bulan terakhir. Ini berarti pasar seimbang dan harga yang kita lihat hari ini sejalan dengan situasi pasar," kata Novak.Sementara itu, Presiden AS Joe Biden telah mendorong pelaksanaan legislatif besar pertama masa jabatannya, beralih ke kelompok bipartisan pejabat lokal pada Jumat, 15 Februari, untuk mendapatkan dukungan dalam rencana bantuan virus korona senilai USD1,9 triliun."Paket USD1,9 triliun yang telah lama ditunggu-tunggu belum disahkan. Ketika data pekerjaan AS terbaru mengisyaratkan pasar tenaga kerja yang sedang kesulitan, paket bantuan tidak bisa datang cukup cepat untuk beberapa bantuan," kata Tamas Varga, analis minyak di pialang PVM Oil Associates London."Stimulus kemungkinan akan disetujui dalam beberapa wujud atau bentuk," tambahnya.Dalam sebuah langkah yang dapat memperketat pasokan lebih lanjut, para pekerja akan memutuskan pada Senin, 15 Februari, apakah akan mogok minggu ini di terminal pemuatan minyak terbesar di Norwegia. Pemogokan dapat mengganggu produksi di ladang yang berkontribusi atas sepertiga dari produksi minyak mentah negara itu.Produksi AS dapat terpengaruh minggu ini juga oleh cuaca dingin yang tidak biasa di Texas dan Oklahoma. Suhu di Midland, Texas, jantung Cekungan Permian AS, wilayah serpih terbesar di negara itu, turun menjadi satu digit Fahrenheit.(ABD)