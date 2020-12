Wall Street Menghijau Jelang Natal

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) menguat tipis dalam perdagangan singkat jelang hari libur Natal pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB). Namun, lonjakan covid-19 dan kecaman Presiden AS Donald Trump terkait RUU Paket Bantuan Covid-19 membayangi gerak bursa Wall Street.Mengutip Xinhua, Jumat, 25 Desember 2020, indeks Dow Jones Industrial Average naik sebanyak 70,04 poin atau 0,23 persen menjadi 30.199,87. Kemudian S&P 500 menguat 13,05 poin atau 0,35 persen, menjadi 3.703,06. Indeks Komposit Nasdaq naik 33,62 poin atau 0,26 persen menjadi 12.804,73.Sebanyak 10 dari 11 sektor utama S&P 500 menyelesaikan sesi di zona hijau, dengan real estat dan teknologi masing-masing naik 0,84 persen dan 0,75 persen. Sedangkan sektor energi tergelincir 0,63 persen, satu-satunya kelompok yang menurun.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS diperdagangkan hampir datar dengan lima dari 10 saham teratas berdasarkan bobot dalam indeks 50 Tiongkok yang terdaftar di S&P AS mengakhiri hari dengan catatan optimistis. Volume perdagangan relatif tipis karena Wall Street bersiap menyambut Natal.Investor terus mencari petunjuk mengenai stimulus fiskal AS ketika Presiden Donald Trump mengecam anggota parlemen atas paket bantuan covid-19 senilai USD900 miliar yang baru disetujui. Trump mengancam untuk tidak menandatangani RUU jika perubahan tidak dilakukan terkait permintaan untuk meningkatkan jumlah bantuan langsung.Pasar saham AS tutup pada pukul 1 siang waktu setempat (1800 GMT) pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB), tiga jam lebih awal dari biasanya, dan akan ditutup pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB) untuk memperingati Natal.Sementara itu, Presiden Amerika Serikat terpilih Joe Biden berencana mendorong lebih lanjut bantuan stimulus putaran ketiga dalam RUU Bantuan Covid-19 berikutnya. Paket bantuan tersebut dengan harapan bisa memacu lebih cepat upaya pemulihan dan membantu masyarakat yang terkena dampak covid-19.Mantan Wakil Presiden AS itu mengatakan bahwa rencananya adalah meminta bantuan langsung bagi orang Amerika. Tetapi sayangnya Biden tidak merinci seberapa besar anggaran untuk bantuan langsung tersebut dan menyebut itu masalah negosiasi."Saya pikir Anda melihat ada pemahaman yang jelas bahwa masalah ini melampaui ideologi apapun. Orang-orang sangat terluka (akibat pandemi covid-19), dan Partai Republik sama sakitnya dengan Demokrat (imbas virus korona)," kata Biden.Biden memuji Senator Bernie Sanders dan Senator Josh Hawley karena telah mendorong bantuan langsung dalam paket bantuan covid-19 terbaru yang telah disahkan oleh Kongres pada Senin malam. Paket bantuan covid-19 senilai USD900 miliar menyediakan pembayaran USD600 untuk warga Amerika, yang diharapkan bisa dicairkan pada minggu depan.(ABD)