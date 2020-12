Penurunan Stok AS Angkat Harga Minyak Dunia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak dunia naik pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), setelah data menunjukkan stok minyak mentah Amerika Serikat (AS) turun. Namun, lonjakan kasus infeksi covid-19 terus menghantui dan tetap berpeluang menekan harga minyak dunia.Mengutip Xinhua, Kamis, 24 Desember 2020, West Texas Intermediate untuk pengiriman Februari bertambah USD1,1 menjadi USD48,12 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah brent untuk pengiriman Februari naik USD1,12 menjadi USD51,20 per barel di London ICE Futures Exchange.Administrasi Informasi Energi AS (EIA) melaporkan persediaan minyak mentah AS turun 0,6 juta barel selama pekan yang berakhir 18 Desember. Total persediaan bensin motor turun 1,1 juta barel minggu lalu dan sekitar empat persen di atas rata-rata lima tahun untuk tahun ini.Sebelum kenaikan, harga minyak dunia mengalami penurunan selama dua hari karena pembatasan mobilitas baru yang dipicu oleh lonjakan covid-19 dan memicu kekhawatiran atas permintaan bahan bakar.Ke depan, para analis memperingatkan volatilitas sisi bawah kemungkinan besar terjadi di pasar minyak karena risiko tetap tinggi pada sisi permintaan dan penawaran. Sedangkan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya akan meningkatkan produksi sebesar 500 ribu barel per hari pada Januari 2021.Di sisi lain, bursa saham Wall Street kembali berakhir bervariasi pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam RUU Bantuan Covid-19. Meski demikian, sejumlah pihak berharap Trump segera menandatangani RUU tersebut.Indeks Dow Jones Industrial Average naik 114,32 poin atau 0,38 persen menjadi 30.129,83. Kemudian S&P 500 naik 2,75 poin atau 0,07 persen menjadi 3.690,01. Sedangkan indeks Komposit Nasdaq turun 36,80 poin atau 0,29 persen menjadi 12.771,11.Sebanyak delapan dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir menguat dengan sektor energi naik 2,18 persen. Sedangkan sektor real estat dan teknologi masing-masing turun 0,96 persen dan 0,85 persen, dua kelompok dengan kinerja terburuk.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS sebagian besar diperdagangkan lebih tinggi dengan tujuh dari 10 saham teratas berdasarkan bobot dalam indeks Tiongkok 50 yang terdaftar di S&P AS mengakhiri hari dengan catatan optimistis.Sementara itu, Trump mengecam anggota parlemen terkait paket bantuan covid-19 senilai USD900 miliar yang baru disetujui. Trump mengancam untuk tidak menandatangani RUU tersebut jika perubahan tidak dilakukan.(ABD)