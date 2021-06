Penurunan Persediaan AS Picu Harga Minyak Dunia Menguat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak dunia naik tipis pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Kondisi itu terjadi setelah data resmi menunjukkan penurunan persediaan minyak mentah AS yang lebih besar dari perkiraan, jatuh ke posisi terendah sebelum wabah covid-19 merebak.Mengutip Antara, Kamis, 24 Juni 2021, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Agustus bertambah 23 sen menjadi USD73,08 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Agustus terangkat 38 sen menjadi USD75,19 per barel di London ICE Futures Exchange.Persediaan minyak mentah AS turun 7,6 juta barel selama pekan yang berakhir 18 Juni, Badan Informasi Energi AS (EIA) mengatakan dalam sebuah laporan. Para analis yang disurvei oleh S&P Global Platts memperkirakan publikasi EIA akan menunjukkan penurunan 6,3 juta barel dalam pasokan minyak mentah AS.Pada 459,1 juta barel, persediaan minyak mentah AS sekitar 6,0 persen di bawah rata-rata lima tahun untuk tahun ini.Di sisi lain, Wall Street bervariasi pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), dengan Nasdaq naik ke rekor penutupan tertinggi didorong oleh reli di Tesla Inc. Sementara S&P 500 merosot, sekalipun investor menyambut data yang menunjukkan rekor puncak aktivitas pabrik AS pada Juni.Indeks Dow Jones Industrial Average merosot 71,34 poin atau 0,21 persen menjadi 33.874,24 poin. Indeks S&P 500 berkurang 4,60 poin atau 0,11 persen, menjadi 4.241,84 poin. Indeks Komposit Nasdaq terangkat 18,46 poin atau 0,13 persen, menjadi 14.271,73 poin.Sebanyak delapan dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona merah, dengan sektor utilitas merosot 1,05 persen, memimpin kerugian. Sementara itu, sektor consumer discretionary menguat 0,63 persen, menjadikannya kelompok dengan kinerja terbaik.Keuntungan di Nvidia Corp dan Facebook Inc memperpanjang rebound baru-baru ini di saham-saham pertumbuhan papan atas yang tidak disukai dalam beberapa bulan terakhir, karena investor fokus pada perusahaan yang diperkirakan membaik seiring pemulihan ekonomi dari pandemi.Perusahaan data IHS Markit mengatakan Indeks Manajer Pembelian manufaktur AS naik ke angka 62,6 pada Juni, mengalahkan perkiraan 61,5, tetapi produsen masih berjuang untuk mengamankan bahan baku dan pekerja berkualitas, yang secara substansial menaikkan harga.(ABD)