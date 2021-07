Pasokan AS Kian Ketat, Harga Minyak Dunia Kembali Menguat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak dunia naik lagi pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB). Patokan global Brent mencapai USD76 per barel, karena pasokan di Amerika Serikat (AS) semakin ketat setelah menyusut ke level terendah sejak Januari 2020 serta ditopang juga oleh melemahnya greenback.Mengutip Antara, Jumat, 30 Juli 2021, minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman September terangkat USD1,31 atau 1,75 persen menjadi USD76,05 per barel. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman September bertambah USD1,23 atau 1,7 persen menjadi USD73,62 per barel.Data dari penyedia informasi Genscape menunjukkan bahwa persediaan di pusat penyimpanan Cushing, Oklahoma terus berkurang, kata para pedagang pada Kamis, 29 Juli. Stok Cushing terlihat di 36,299 juta barel pada Selasa sore, 27 Juli, turun 360.917 barel dari 23 Juli.Data persediaan Cushing datang sehari setelah Badani Informasi Energi AS (EIA) melaporkan bahwa persediaan minyak mentah domestik turun 4,1 juta barel dalam seminggu yang berakhir 23 Juli. Cushing, titik pengiriman untuk patokan kontrak berjangka minyak AS, telah mengalami penarikan stok tujuh kali berturut-turut."Minyak mentah masih kehabisan kehabisan persediaan di AS kemarin. Pasar mendapat dorongan tambahan dari dolar AS yang lebih lemah dan sinyal dari Iran bahwa tidak ada kesepakatan nuklir yang akan segera terjadi," kata Direktur Energi Berjangka Mizuho Bob Yawger, di New York.Pada Juni, Brent mencapai USD75 per barel untuk pertama kalinya dalam lebih dari dua tahun, kemudian merosot awal bulan ini di tengah kekhawatiran tentang penyebaran cepat varian delta dari virus korona dan kesepakatan kompromi oleh produsen minyak terkemuka untuk meningkatkan pasokan.Pemulihan ekonomi AS masih di jalurnya meskipun ada peningkatan infeksi virus korona, Federal Reserve AS mengatakan pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB), dalam sebuah pernyataan kebijakan yang mengisyaratkan pembicaraan seputar penarikan dukungan kebijakan moneter sedang berlangsung.Dolar melemah sehari setelah pernyataan Federal Reserve bahwa pihaknya belum menetapkan waktu untuk mulai mengurangi pembelian obligasinya. Indeks dolar melemah 0,41 persen menjadi 91,882, level yang terakhir terlihat pada 29 Juni. Dolar yang lesu mengangkat euro naik 0,39 persen menjadi 1,1888 dolar AS, tertinggi dalam lebih dari tiga minggu."Sementara risiko terhadap prospek permintaan dapat meningkat karena pemerintah di seluruh Eropa mengurangi izin untuk pertemuan publik, kami mencatat bahwa pasar telah mengalami beberapa putaran pembatasan mobilitas namun pemulihan global tidak tergelincir secara signifikan," Analis dari Citi mengatakan dalam sebuah catatan.(ABD)