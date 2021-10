Ekspor Korea ke Pasar Negara Berkembang Bisa Melambat setelah Tapering AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Seoul: Begitu Federal Reserve AS mulai menarik kembali stimulus yang mereka berikan selama pandemi tahun depan, ekspor Korea Selatan (korsel) ke negara-negara berkembang yang rapuh secara fiskal akan melambat.Sebuah laporan oleh Institute for International Trade di bawah Korea International Trade Association dikutip dari Korea Herald, Rabu 20 Oktober 2021, menunjukkan bahwa kebijakan AS mengurangi pembelian aset setelah krisis keuangan global di masa lalu meningkatkan ketidakpastian di negara berkembang dan memengaruhi ekspor Korsel ke pasar ini.Menurut laporan yang berjudul "Dampak Pengurangan AS terhadap Negara Berkembang dan Ekspor Kita", mencatat pangsa pasar negara berkembang dalam perdagangan global terus meningkat dari 26,1 persen pada 2002 menjadi 40,8 persen pada 2014, tetapi tetap berada di sekitar 40 persen sejak AS mulai meruncing pada 2014.Negara Fragile Five yakni Brasil, India, Indonesia, Afrika Selatan, dan Turki diprediksi sangat terpukul. Sebagai gambaran setelah kenaikan suku bunga pada 2015, impor negara-negara ini turun 10 persen dan 18 persen lagi pada 2016. Karena permintaan negara-negara berkembang untuk impor menyusut, pangsa mereka dalam impor Korea juga turun dari 54,7 persen pada 2013 menjadi 53,3 persen pada 2016.Namun, mengingat Tiongkok, Vietnam, Taiwan, India, dan Meksiko menyumbang sekitar 75 persen dari ekspor Korea ke pasar negara berkembang, bahkan jika pengurangan AS menyebabkan ekspor lebih sedikit ke beberapa negara berkembang, dampaknya terhadap total ekspor akan terbatas.Jika dolar AS tetap kuat menjelang penurunan, itu akan meningkatkan beban produsen Korea yang mengimpor bahan baku, yang harganya sudah melonjak. "Dengan inflasi yang tinggi di seluruh dunia termasuk AS, jam yang meruncing berdetak lebih cepat dari yang diharapkan," kata seorang peneliti di KITA, Hong Ji-sang."Kita perlu memantau dengan cermat arah dan kecepatan pengurangan termasuk (hasil) pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal, dan meminimalkan risiko melalui pemeriksaan kredit pembeli di negara berkembang dengan risiko keuangan tinggi," jelas dia.