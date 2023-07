Harga Minyak Dunia Sentuh USD74/Barel

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Boston: Harga minyak dunia bervariasi dengan kecenderungan melemah. Harga minyak menghadapi inflasi tinggi yang akan membuat The Fed menaikkan suku bunga dalam waktu dekat.Dikutip dari Investing.com, Selasa 4 Juli 2023, harga minyak dunia acuan brent melemah 0,60 persen atau 0,45 bps ke level USD74,95 per barel. Kemudian harga minyak dunia acuan WTI naik sebesar 0,34 persen atau 0,24 bps ke level USD70,03 per barel.Arab Saudi akan memperpanjang pemotongan produksi sukarela satu juta barel per hari hingga Agustus, sementara Rusia berencana memangkas ekspor minyak sebesar 500 ribu barel per hari pada Agustus.Harga minyak masih mewaspadai lemahnya indikator manufaktur. Aktivitas ekonomi di sektor manufaktur AS mengalami kontraksi pada Juni selama delapan bulan berturut-turut dengan indeks manajer pembelian (PMI) manufaktur turun menjadi 46 dari 46,9 pada Mei, menurut data yang dikeluarkan oleh Institute for Supply Management (ISM) pada Senin, 4 Juli 2023.Analis Pemasok Informasi Pasar FX Empire Vladimir Zernov menuturkan Arab Saudi dan Rusia mengumumkan pemotongan produksi tambahan tetapi para pedagang fokus pada risiko resesi yang terjadi jika The Fed menaikkan suku bunga lagi.