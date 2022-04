Emas Dunia Kinclong Dipicu Kekhawatiran Inflasi dan Krisis Ukraina

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Harga emas dunia menguat pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB). Kekhawatiran atas kenaikan biaya-biaya dan krisis Ukraina mendukung daya tariknya sebagai lindung nilai inflasi dan tempat yang aman, tetapi sikap kebijakan agresif Federal Reserve AS membatasi keuntungan.Mengutip Antara, Jumat, 8 Aprill 2022, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi Comex New York Exchange, terdongkrak sebanyak USD14,7 atau 0,76 persen menjadi USD1.937,80 per ons. Emas berjangka melemah USD4,4 atau 0,23 persen menjadi USD1.923,10 pada Rabu, 6 April.Hal itu terjadi setelah merosot USD6,5 atau 0,34 persen menjadi USD1.927,50 pada Selasa, 5 April. "Begitu inflasi mulai memanas lagi, yang saya pikir akan terjadi, itu akan menguntungkan (emas), bahkan ketika menghadapi kebijakan moneter Fed yang agresif," kata Analis Senior Kitco Metals Jim Wycoff.Risalah pertemuan Fed Maret menunjukkan kekhawatiran yang mendalam di antara para pembuat kebijakan bahwa inflasi telah meluas melalui ekonomi, dengan banyak peserta bersiap untuk menaikkan suku bunga dalam kenaikan 50 basis poin yang besar dan kuat dalam beberapa pertemuan berikutnya.Naiknya suku bunga AS meningkatkan peluang kerugian memegang emas yang tidak memberikan imbal hasil, sementara itu juga meningkatkan dolar. Indeks dolar tergelincir dari level tertinggi hampir dua tahun yang disentuh di awal sesi, sementara imbal hasil acuan obligasi pemerintah AS 10-tahun juga mendekati level puncak multi-tahun pada Rabu waktu setempat.Ukraina telah meningkatkan seruan untuk sanksi keuangan yang cukup melumpuhkan untuk memaksa Moskow mengakhiri perang, sementara anggota NATO telah setuju memperkuat dukungan ke Kyiv.Indeks-indeks utama Wall Street turun untuk sesi ketiga berturut-turut, karena saham-saham pertumbuhan memperpanjang kerugian di tengah kekhawatiran atas Federal Reserve yang lebih hawkish dan perang di Ukraina.Investor lebih lanjut mencerna risalah pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) yang dirilis pada Rabu waktu setempat. Risalah menunjukkan bahwa banyak pejabat Federal Reserve percaya kenaikan suku bunga 50 basis poin diperlukan, dan pengurangan neraca USD95 miliar per bulan dapat segera diberlakukan.Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei naik 27,7 sen atau 1,13 persen menjadi USD24,735 per ons. Platinum untuk pengiriman Juli naik sebanyak USD4,9 atau 0,51 persen, menjadi USD958 per ons.