Dolar Menguat Ditengah Turunnya Data Aktivitas Bisnis AS

New York: Dolar AS menguat dalam sesi bergejolak pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), memperpanjang kenaikan tajam di sesi sebelumnya karena selera risiko memburuk dan investor bergulat dengan prospek bahwa biaya pinjaman masih memiliki jalan panjang untuk naik. Greenback turun sebentar setelah data menunjukkan aktivitas bisnis AS menyusut lebih lanjut pada Desember karena pesanan baru merosot ke level terendah dalam lebih dari 2,5 tahun, sementara permintaan yang melemah membantu mendinginkan inflasi secara signifikan.S&P Global mengatakan Indeks Output PMI (Indeks Manajer Pembelian) Komposit AS, yang melacak sektor manufaktur dan jasa-jasa, turun menjadi 44,6 bulan ini dari pembacaan akhir 46,4 pada November. Itu adalah bulan keenam berturut-turut indeks tetap di bawah angka 50, yang menunjukkan kontraksi di sektor swasta."PMI flash yang lebih lemah dari perkiraan tidak akan menghentikan kenaikan The Fed. Kami mengalami minggu yang hawkish dengan Federal Reserve dan ECB (Bank Sentral Eropa) dan ada banyak hal negatif di layar; itulah mengapa saya pikir Anda melihat dolar mendapatkan penawaran beli di sini hingga penutupan," kata Direktur, Manajemen Risiko Valas & Logam Mulia Silver Gold Bull, Erik Bregar, di Toronto dikutip dari Antara, Sabtu, 17 Desember 2022."Juri masih belum mengetahui apakah dolar telah mencapai puncaknya. Saya pikir jika sentimen risk-off berlanjut selama liburan, kita dapat melihat dolar melambung. Momentum dolar di sini memiliki beberapa leg setidaknya untuk satu atau dua minggu lagi," tambahnya .Dalam perdagangan sore, greenback turun 0,8 persen terhadap yen menjadi 136,67, setelah mencapai level tertinggi dua minggu di sesi sebelumnya. Posisi net short pada yen terus menurun di pekan yang berakhir 13 Desember 2022. Net short pada yen mencapai 53.188 kontrak, terkecil sejak 30 Agustus 2022. Sterling tergelincir 0,2 persen terhadap dolar menjadi 1,2157 dolar, dengan euro jatuh 0,3 persen menjadi 1,0595 dolar.Pada Kamis, 15 Desember 2022, mata uang euro turun juga setelah ECB menaikkan suku bunga dan akan terus melakukanya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang potensi kerusakan pada ekonomi global dan mengirim investor menuju mata uang aman greenback.Sehari sebelumnya Ketua The Fed Jerome Powell mengatakan pembuat kebijakan memperkirakan suku bunga AS akan naik lebih jauh dan tetap tinggi lebih lama.Presiden The Fed New York John Williams menaikkan retorika hawkish pada Jumat, 16 Desember 2022, dengan mengatakan masih mungkin bank sentral AS menaikkan suku bunga lebih dari yang diperkirakan saat ini tahun depan. The Fed telah memproyeksikan puncak suku bunga fed fund sebesar 5,1 persen.Itu mengatakan pasar keuangan tampaknya tidak akan membeli sikap Fed yang hawkish. Pasar berjangka dana fed telah memperkirakan penurunan suku bunga pada akhir 2023."Beberapa memperkirakan Federal Reserve untuk menyampaikan hawkishness," kata Kepala Strategi Pasar Corpay Karl Schamotta.Indeks telah melonjak sekitar 9,0 persen tahun ini karena The Fed menaikkan suku bunga dengan keras, menyedot uang kembali ke obligasi berdenominasi dolar. Namun telah turun sekitar 8 persen sejak mencapai level tertinggi 20 tahun pada September, karena perlambatan inflasi AS telah meningkatkan harapan siklus kenaikan suku bunga Fed akan segera berakhir.Di Asia, beberapa pelaku pasar telah mulai bertaruh pada beberapa perubahan stimulus karena Gubernur Haruhiko Kuroda bersiap untuk meninggalkan jabatannya pada April.Dolar Australia yang sensitif terhadap risiko 0,2 persen lebih rendah pada 0,6687 dolar AS. Aussie anjlok lebih dari 2,0 persen di sesi sebelumnya, penurunan terbesar sejak Maret 2020. Namun, dolar Selandia Baru naik 0,7 persen menjadi 0,6383 dolar AS.