Wall Street Suram Akibat The Fed Berencana Terapkan Kebijakan Lebih Agresif

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) berakhir melemah pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB), karena investor bertaruh pada pengetatan kebijakan agresif dari Federal Reserve untuk menjinakkan inflasi. Sejauh ini, AS masih kewalahan menghadapi ledakan inflasi Mengutip Xinhua, Rabu, 6 April 2022, indeks Dow Jones Industrial Average kehilangan sebanyak 280,70 poin atau 0,80 persen menjadi 34.641,18. Sedangkan indeks S&P 500 turun 57,52 poin atau 1,26 persen menjadi 4.525,12. Indeks Komposit Nasdaq turun 328,38 poin, atau 2,26 persen, menjadi 14.204,17.Sebanyak tujuh dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di area merah, dengan sektor kebijakan konsumen dan teknologi masing-masing turun 2,35 persen dan 2,19 persen, memimpin penurunan. Sedangkan sektor utilitas naik 0,67 persen, kelompok berkinerja terbaik.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS diperdagangkan lebih rendah dengan semua 10 saham teratas menurut bobotnya di indeks S&P AS Listed Tiongkok 50 mengakhiri hari dengan catatan suram. Sedangkan Gubernur Fed Lael Brainard berharap pengurangan cepat ke neraca Fed di samping kenaikan suku bunga acuan untuk menurunkan inflasi."Sangat penting untuk menurunkan inflasi," kata Brainard.Ia menambahkan Fed akan melanjutkan pengetatan kebijakan moneter secara metodis melalui serangkaian kenaikan suku bunga dan mulai mengurangi neraca dengan cepat segera setelah pertemuan Mei. Adapun bank sentral AS akan merilis risalah pertemuan Maret pada Rabu waktu setempat.Pada pertemuan kebijakan bulan lalu, Fed menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya sejak 2018 dan mengindikasikan beberapa kenaikan suku bunga lagi di depan pada tahun ini.Di sisi ekonomi, Institute for Supply Management melaporkan bahwa IMP Jasa AS (Indeks Manajer Pembelian) naik menjadi 58,3 persen di Maret dari pembacaan Februari di 56,5 persen. Laporan tersebut menunjukkan bahwa permintaan untuk layanan tetap kuat, tetapi rantai pasokan terus membatasi kapasitas sektor jasa.