Fed: AS Bisa Hindari Resesi, tapi Suku Bunga Perlu Naik Cepat

New York: Seorang pejabat tinggi Federal Reserve mengatakan perekonomian Amerika Serikat (AS) akan melambat tahun ini. Akan tetapi The Fed harus tetap menaikkan suku bunga pinjaman dengan cepat guna meredam ledakan inflasi yang bisa memberi tekanan terhadap ekonomi "Resesi bukan kasus dasar saya saat ini. Saya pikir ekonomi kuat," kata Presiden Fed New York John Williams, dilansir dari The Business Times, Kamis, 30 Juni 2022.Namun, dia mengatakan, pembuat kebijakan perlu menaikkan suku bunga secepatnya guna mengurangi tekanan inflasi dan mendapatkan suku bunga kebijakan utama menjadi 3,0-3,5 persen pada akhir tahun ini.Dengan keluarga Amerika berjuang dalam menghadapi melonjaknya harga gas dan makanan, The Fed telah bergeser ke gigi tinggi dan menerapkan kenaikan suku bunga terbesar dalam hampir 30 tahun awal bulan ini untuk mencoba mendinginkan ekonomi dan mengendalikan inflasi.The Fed sejak Maret telah menaikkan suku bunga acuan 1,5 poin persentase, dari nol sejak awal pandemi Covid-19, dan diperkirakan mengumumkan kenaikan tiga perempat poin lagi pada pertemuan kebijakan Juli dengan kenaikan lebih lanjut akan segera datang.Itu telah menimbulkan kekhawatiran kampanye untuk memadamkan inflasi tertinggi dalam empat dekade akan menjatuhkan ekonomi terbesar dunia ke dalam resesi. Tetapi Williams menggemakan pandangan optimistis yang hati-hati dari Ketua The Fed Jerome Powell dan mengatakan ada jalan ke depan untuk menghindari kontraksi."Saya memperkirakan pertumbuhan melambat tahun ini sedikit dibandingkan dengan apa yang kami miliki tahun lalu, dengan PDB meningkat 1,0 hingga 1,5 persen. Ini bukan resesi, ini adalah perlambatan yang perlu kita lihat dalam perekonomian untuk mengurangi tekanan inflasi dan menurunkan inflasi," pungkasnya.