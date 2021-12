Wall Street Menghijau, Nasdaq Pimpin Penguatan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) menguat lagi. Penguatan dipimpin Nasdaq diikuti dengan indeks S&P 500 dan Dow Jones Industrial Avarage (DJIA). Nasdaq naik 1,18 persen, S&P 500 naik 1,02 persen, dan DJIA naik 0,74 persen.Dikutip dari CNBC International, Kamis, 23 Desember 2021, saham Tesla (TSLA) memimpin kenaikan dengan naik 7,9 persen. Disusul saham Paychex Inc (Payx) dan Xlinx Inc (XLNX). Kemudian saham Apple Inc ( AAPL) yang baru saja meraih rating AAA dari Moody dengan naik 1,5 persen. Saham Caterpillar Inc (CAT) juga naik 1,93 persen.Saham pembuat vaksin covid-19 Moderna Inc (MRNA) jatuh 6,2 persen, disusul dengan Carmax Inc (KMX) turun 6,6 persen.Keyakinan pandemi covid-19 menjadi endemi muncul ketika Administrasi Makanan dan Obat-obatan Amerika Serikat (AS) memberikan otorisasi darurat untuk pil pengobatan covid-19 kepada Pfizer.Obat yang direkomendasikan untuk orang yang berisiko tinggi terkena covid-19 dapat tersedia untuk pasien paling cepat akhir pekan ini.CEO Pfizer Albert Bourla mengatakan kepada CNBC awal bulan ini perusahaan telah mengirimkan beberapa pil ke AS sehingga mereka dapat diresepkan segera setelah otorisasi FDA datang."Otorisasi hari ini memperkenalkan pengobatan pertama untuk covid-19 dalam bentuk pil yang diminum secara oral, langkah maju yang besar dalam memerangi pandemi global ini," ujar Direktur Pusat Evaluasi Obat FDA dan Penelitian Patrizia Cavazzoni.Indeks Volatilitas Cboe, melonjak di atas 35 awal bulan ini dan telah diperdagangkan di sekitar ambang batas 20.Investor telah bergulat dengan ketakutan varian Omicron yang menyebar cepat, melonjaknya inflasi dan berakhirnya kebijakan moneter. Banyak yang memprediksi pengembalian yang lebih rendah dan jalan yang lebih bergelombang ke depan setelah S&P 500 naik sekitar 25 persen.