The Fed Tahan Suku Bunga, Tapering Segera Dimulai?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(DEV)

New York: Federal Reserve ( The Fed ) mempertahankan suku bunga acuannya tidak berubah pada rekor terendah mendekati nol. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa bank sentral AS itu akan segera mulai mengurangi pembelian aset atau tapering , meskipun virus varian delta masih meningkatkan ketidakpastian ekonomi.The Fed sudah berjanji untuk melanjutkan program pembelian asetnya setidaknya pada kecepatan saat ini sebesar USD120 miliar per bulan sampai ada kemajuan lebih lanjut yang substansial pada lapangan kerja dan inflasi."Sejak itu, ekonomi telah membuat kemajuan menuju tujuan-tujuan ini. Jika kemajuan berlanjut secara luas seperti yang diharapkan, Komite menilai bahwa moderasi dalam laju pembelian aset akan segera dilakukan," Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) yang komite pembuatan kebijakan Fed mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dilansir Antara, Kamis, 23 September 2021."Komite akan siap untuk menyesuaikan sikap kebijakan moneter yang sesuai jika muncul risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan Komite," kata pernyataan itu.Pada konferensi pers virtual, Ketua The Fed Jerome Powell mengatakan bahwa sektor-sektor yang paling terpengaruh oleh pandemi membaik dalam beberapa bulan terakhir, tetapi peningkatan kasus covid-19 memperlambat pemulihan."Varian delta menyebabkan peningkatan signifikan dalam kasus covid-19 yang mengakibatkan kesulitan dan kerugian signifikan dan memperlambat pemulihan ekonomi. Kemajuan yang berkelanjutan pada vaksinasi akan membantu menahan virus dan mendukung kembalinya kondisi ekonomi yang lebih normal," katanya.Powell juga mengatakan bahwa pejabat Fed menurunkan perkiraan mereka untuk pertumbuhan ekonomi AS tahun ini dibandingkan dengan tiga bulan lalu,Ekonomi AS diperkirakan akan tumbuh pada 5,9 persen tahun ini, lebih rendah dari 7,0 persen yang diperkirakan pada Juni, menurut perkiraan median dari ringkasan proyeksi ekonomi terbaru Fed yang dirilis Rabu pekan ini.Perkiraan rata-rata inflasi pada akhir tahun ini diukur dengan pertumbuhan tahunan dalam indeks pengeluaran konsumsi pribadi (PCE), naik menjadi 4,2 persen dari 3,4 persen pada Juni.