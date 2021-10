Rilis Pendapatan Perusahaan Cerah, Wall Street Merekah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ABD)

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) ditutup lebih tinggi pada Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB), didorong oleh serangkaian laporan pendapatan yang positif. Mata investor terus tertuju pada musim rilis laporan keuangan perusahaan karena bisa menjadi petunjuk tentang arah bisnis di masa mendatang.Mengutip Xinhua, Rabu, 20 Oktober 2021, indeks Dow Jones Industrial Average naik 198,70 poin atau 0,56 persen menjadi 35.457,31. Kemudian indeks S&P 500 menguat 33,17 poin atau 0,74 persen menjadi 4.519,63. Indeks Komposit Nasdaq melonjak 107,28 poin atau 0,71 persen menjadi 15.129,09.Sebanyak 10 dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di warna hijau, dengan sektor perawatan kesehatan dan utilitas masing-masing naik 1,31 persen dan 1,26 persen, memimpin kenaikan. Sedangkan sektor diskresi konsumen tergelincir 0,29 persen, satu-satunya kelompok yang menurun.Johnson & Johnson melaporkan laba yang mengalahkan ekspektasi laba Wall Street, mengirim saham naik lebih dari dua persen. Saham Travelers naik 1,6 persen setelah laporan pendapatan kuartalan perusahaan asuransi AS melampaui perkiraan pasar.Saham Netflix sedikit naik dalam perdagangan setelah jam kerja karena perusahaan layanan hiburan streaming tersebut melaporkan hasil kuartal ketiga setelah penutupan pasar yang menunjukkan peningkatan pertumbuhan pelanggan."Sejauh ini, 82 persen perusahaan S&P 500 yang telah melaporkan pendapatan mengalahkan ekspektasi," ungkap data dari FactSet.Perusahaan-perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS sebagian besar diperdagangkan lebih tinggi pada Selasa waktu setempat (Rabu WIB), dengan sembilan dari 10 saham teratas menurut bobotnya dalam indeks S&P AS Listed Tiongkok 50 mengakhiri hari dengan catatan optimistis.Pelaku pasar semakin memperkirakan The Fed untuk mulai mengurangi pembelian asetnya segera, karena musim (laporan) laba perusahaan sejauh ini telah menggembirakan dan data terbaru menunjukkan peningkatan yang solid dalam harga-harga konsumen AS.