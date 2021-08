Dibebani Saham Keuangan-Energi, Wall Street Bervariasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

New York: Bursa saham Wall Street ditutup bervariasi pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), didukung penguatan saham teknologi utama, tetapi dibebani pelemahan di sektor keuangan dan energi. Sementara itu, para investor terus mencermati lonjakan kasus infeksi covid-19 Mengutip Antara, Selasa, 31 Agustus 2021, indeks Dow Jones Industrial Average turun 55,96 poin atau 0,16 persen menjadi 35.399,84. Sedangkan indeks S&P 500 naik 19,42 poin atau 0,43 persen menjadi 4.528,79. Indeks Komposit Nasdaq melonjak 136,39 poin atau 0,90 persen, menjadi 15.265,89.Sebanyak tujuh dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan saham real estat dan teknologi masing-masing naik sebanyak 1,15 persen dan 1,09 persen. Saham keuangan dan energi masing-masing tergelincir 1,47 persen dan 1,16 persen, memimpin penurunan.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS sebagian besar diperdagangkan lebih tinggi, dengan enam dari 10 saham teratas di indeks S&P AS Listed Tiongkok 50 mengakhiri hari dengan catatan optimistis.Investor sedang menunggu data utama ekonomi pada minggu ini, termasuk indeks manufaktur AS Agustus yang diterbitkan oleh Institute for Supply Management pada Rabu, dan laporan ketenagakerjaan bulanan negara yang dirilis oleh Biro Statistik Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja pada Jumat.Untuk pekan perdagangan yang berakhir 27 Agustus, Dow Jones naik satu persen, S&P 500 naik 1,5 persen, dan Komposit Nasdaq naik 2,8 persen, karena Wall Street mencerna pernyataan terbaru Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell tentang rencana pengurangan stimulus, sambil menilai data ekonomi data.(ABD)