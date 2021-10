Reli Terhenti, Yuan Ditaklukan Dolar AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ABD)

Beijing: Sistem Perdagangan Valuta Asing China (CFETS) menunjukkan kurs yuan turun tipis tujuh basis poin menjadi 6,4307 per dolar AS pada perdagangan Selasa. Kondisi itu menghentikan reli tiga hari berturut-turut dengan kenaikan masing-masing 86 basis poin, 28 basis poin, dan 198 basis poin.Mengutip Antara, Selasa, 19 Oktober 2021, di pasar spot valuta asing Tiongkok , yuan diperbolehkan naik atau turun 2,0 persen dari tingkat paritas tengahnya setiap hari perdagangan. Kurs tengah yuan terhadap dolar AS didasarkan pada rata-rata tertimbang harga yang ditawarkan oleh pelaku pasar sebelum pembukaan pasar uang antar bank pada setiap hari kerja.Mata uang dolar Amerika Serikat (USD) sedikit melemah pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa pagi WIB). Pelemahan ini terimbas penurunan produksi di pabrik-pabrik manufaktur Amerika Serikat (AS).Produksi manufaktur AS terpukul karena kekurangan semikonduktor global sehingga menekan produksi kendaraan bermotor. Gangguan pasokan ini menambah kekhawatiran tentang inflasi yang tinggi dan menambah ekspektasi bahwa bank sentral AS akan bertindak untuk mengatasi kenaikan harga.Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya menyusut 0,02 persen menjadi 93,95. Indeks sebelumnya mencapai 94,17 karena imbal hasil obligasi pemerintah AS meningkat.Dolar Selandia Baru malah naik setelah data menunjukkan bahwa negara itu menghadapi tekanan harga tertinggi dalam satu dekade. Mata uang Kiwi ini terakhir dikutip USD0,7081 setelah sebelumnya naik ke tertinggi satu bulan di USD0,7105.Poundsterling pun sempat mencapai level tertinggi 20 bulan terhadap euro setelah Gubernur bank sentral Inggris, Bank of England (BoE), Andrew Bailey mengirim sinyal baru bahwa bank sentral bersiap untuk menaikkan suku bunga karena risiko inflasi meningkat.Euro terakhir naik 0,24 persen terhadap pound Inggris di 0,8455, setelah sebelumnya jatuh ke serendah 0,8427. Euro juga menguat 0,11 persen menjadi USD1,1610 setelah sebelumnya turun menjadi USD1,1570. Yen mendekati level terendah baru tiga tahun, dengan dolar bertahan naik 0,01 persen pada 114,27 yen.