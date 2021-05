Dolar AS Tergelincir Ketika Euro Pamer Kekuatan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) melemah pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), di tengah momentum penguatan mata uang euro . Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,19 persen menjadi 89,8439.Mengutip Xinhua, Selasa, 25 Mei 2021, pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,2213 dibandingkan dengan USD1,2180 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,4158 dibandingkan dengan USD1,4154 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7755 dibandingkan dengan USD0,7732.Sedangkan dolar AS dibeli 108,78 yen Jepang, lebih rendah dibandingkan dengan 108,91 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian dolar AS turun menjadi 0,8968 franc Swiss dibandingkan dengan 0,8979 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2046 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,2062 dolar Kanada.Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat ditutup lebih tinggi pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), didukung oleh kekuatan keseluruhan di saham teknologi. Di sisi lain, Pemerintah AS terus berupaya menggenjot program vaksinasi covid-19 untuk memacu perekonomian.Indeks Dow Jones Industrial Average menguat sebanyak 186,14 poin atau 0,54 persen menjadi 34.393,98. Sedangkan indeks S&P 500 melonjak sebanyak 41,19 poin atau 0,99 persen menjadi 4.197,05. Indeks Komposit Nasdaq melonjak 190,18 poin atau 1,41 persen menjadi 13.661,17.Sebanyak 10 dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di area hijau, dengan sektor layanan komunikasi dan teknologi masing-masing naik 1,84 persen dan 1,76 persen, memimpin kenaikan. Sedangkan sektor utilitas tergelincir 0,2 persen, satu-satunya kelompok yang menurun.Saham raksasa teknologi AS, atau yang disebut grup FAANG yang terdiri dari Facebook, Apple, Amazon, Netflix, dan Google-parent Alphabet, semuanya ditutup lebih tinggi.(ABD)