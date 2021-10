Cadangan AS Melonjak, Harga Minyak Dunia Tersungkur

New York: Harga minyak dunia jatuh hampir dua persen pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB), dari harga tertinggi multi-tahun imbas kenaikan cadangan minyak mentah AS.

Adapun harga patokan global Brent telah melonjak lebih dari 50 persen tahun ini, menambah tekanan inflasi dan memperlambat pemulihan ekonomi. Gas alam pun melonjak ke rekor puncak di Eropa dan harga batu bara dari eksportir utama juga mencapai titik tertinggi sepanjang masa.



Lonjakan terbaru dalam harga minyak mentah didukung oleh penolakan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya untuk meningkatkan produksi. Ditambah kekhawatiran tentang minimnya pasokan energi secara global.

Mengutip Antara, Kamis, 7 Oktober 2021, minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Desember anjlok USD1,48 atau 1,8 persen menjadi USD81,08 per barel, setelah menguat mencapai USD83,47, tertinggi sejak Oktober 2018.Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman November jatuh USD1,50 atau 1,9 persen menjadi USD77,43 per barel, setelah mencapai USD79,78, tertinggi sejak November 2014.Persediaan minyak mentah AS naik 2,3 juta barel pekan lalu, atau di bawah ekspektasi bahwa terjadi penurunan moderat sebesar 418 ribu barel. Bahkan persediaan bensin juga naik."Kami melihat beberapa aksi ambil untung karena minyak telah naik secara signifikan," kata direktur Tradition Energy di Stamford, Conn, Gary Cunningham.Sementara itu, produksi minyak mentah AS meningkat menjadi 11,3 juta barel per hari, atau kembali pulih mendekati level tertinggi. Namun masih jauh dari rekor 13 juta barel per hari yang ditetapkan pada 2019.