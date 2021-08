Terseret Pelemahan Sektor Energi, Bursa Saham AS Beragam

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Saham-saham Amerika Serikat (AS) berakhir bervariasi pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), terseret oleh pelemahan menyeluruh di sektor energi. Selain itu, para investor terus memantau lonjakan kasus infeksi covid-19 karena berpotensi menekan pemulihan ekonomi.Mengutip Antara, Selasa, 10 Agustus 2021, indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) turun 106,66 poin, atau 0,30 persen, menjadi 35.101,85. Indeks S&P 500 turun 4,17 poin, atau 0,09 persen, menjadi 4.432,35. Sedangkan indeks Komposit Nasdaq naik 24,42 poin atau 0,16 persen menjadi 14.860,18.Sebanyak tujuh dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona merah, dengan sektor energi turun sebanyak 1,48 persen, memimpin penurunan. Sedangkan sektor kelompok perawatan kesehatan melonjak sebanyak 0,38 persen, melampaui yang lainnya.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS sebagian besar diperdagangkan lebih tinggi. Tujuh dari 10 saham teratas menurut bobotnya dalam indeks S&P AS Listed Tiongkok 50 mengakhiri hari dengan catatan optimistis.Investor mengamati lonjakan kasus covid-19 saat pandemi berlanjut di Amerika Serikat, dengan varian delta dalam tren naik yang berkelanjutan dan jumlah pasien rawat inap meningkat. Lonjakan tersebut patut diwaspadai dan diantisipasi secepat mungkin agar tidak merusak momentum pemulihan.Menurut data terbaru yang dikumpulkan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS, peningkatan harian rata-rata kasus di Amerika Serikat lebih dari 97 ribu dalam periode tujuh hari yang berakhir Minggu, 8 Agustus, dibandingkan dengan rata-rata tujuh hari sekitar 17.800 kasus harian sebulan lalu.Di bidang ekonomi, Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa lowongan pekerjaan AS mencapai rekor 10,1 juta pada bulan Juni. Untuk pekan yang berakhir 6 Agustus, indeks Dow naik 0,8 persen, sedangkan S&P 500 dan Nasdaq masing-masing naik 0,9 persen dan 1,1 persen.(ABD)