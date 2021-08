Fed Beri Sinyal Percepat Pengetatan Kebijakan Moneter Mulai Oktober

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Federal Reserve dapat mulai memperlambat pembelian obligasinya atau memperketat kebijakan moneternya pada awal Oktober. Hal itu tentunya dengan ditunjang oleh beberapa indikator utama yang menjadi rujukan The Fed yang salah satunya yakni kuatnya data tenaga kerja di Amerika Serikat (AS) "Jika laporan pekerjaan Agustus dan September menunjukkan pertumbuhan dalam kisaran 800 ribu maka itu akan membuat ekonomi AS mendekati level pra-pandemi dan memenuhi tolok ukur Fed ketika mulai mengetatkan kebijakan," kata Gubernur Federal Reserve Christopher Waller, dilansir dari CNBC International, Jumat, 6 Agustus 2021."Menurut pendapat saya, itu kemajuan yang substansial dan saya pikir Anda bisa siap untuk melakukan pengumuman pada September (untuk Fed mulai mengurangi pembelian obligasinya). Itu tergantung pada apa yang dilakukan dua laporan pekerjaan berikutnya," tambahnya."Jika mereka datang sekuat yang terakhir, maka saya pikir Anda telah membuat kemajuan yang Anda butuhkan. Jika tidak, maka Anda mungkin harus menunda (untuk mengurangi pembelian obligasi oleh The Fed) beberapa bulan ke belakang," jelasnya.Nonfarm payrolls menambahkan 850 ribu pada Juli dan berada di jalur untuk tumbuh sebesar 788 ribu pada Agustus, menurut perkiraan Dow Jones terbaru. Ekonomi AS telah memulihkan 15,6 juta pekerjaan sejak Mei 2020, setelah kehilangan 22,4 juta dalam dua bulan pertama pandemi.Terlepas dari laju pemulihan yang cepat, The Fed telah mempertahankan alat kebijakan era krisis yang sangat longgar, termasuk mempertahankan suku bunga acuan mendekati nol. Namun, Waller mengatakan, waktunya sudah dekat bagi Fed untuk mulai mengurangi pedal gas, dan langkah pengetatan bisa lebih cepat daripada yang telah dilakukan Fed sebelumnya."Dalam pandangan saya, dengan tapering kita harus pergi lebih awal dan cepat untuk memastikan kita berada dalam posisi untuk menilai suku bunga pada 2022 jika kita harus melakukannya. Saya tidak mengatakan kami akan melakukannya, tetapi jika kami menginginkannya, kami perlu memiliki ruang kebijakan pada akhir tahun," pungkasnya.(ABD)