Wall Street bervariasi, Saham Teknologi Rebound

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) ditutup bervariasi pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB), karena saham teknologi utama kembali bangkit menyusul aksi jual di sesi sebelumnya. Meski demikian, para investor terus memantau pergerakan inflasi yang terlihat kian memanas.Mengutip Xinhua, Jumat, 12 November 2021, indeks Dow Jones Industrial Average turun 158,71 poin atau 0,44 persen menjadi 35.921,23. Sedangkan indeks S&P 500 menguat 2,56 poin atau 0,06 persen menjadi 4.649,27. Indeks Komposit Nasdaq naik 81,58 poin, atau 0,52 persen, menjadi 15.704,28.Sebanyak enam dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di area hijau, dengan sektor material dan teknologi masing-masing naik 0,85 persen dan 0,53 persen, memimpin kenaikan. Sedangkan sektor utilitas tergelincir 0,6 persen, kelompok berkinerja terburuk.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS diperdagangkan sebagian besar lebih tinggi dengan sembilan dari 10 saham teratas berdasarkan bobotnya di indeks S&P AS Listed Tiongkok 50 mengakhiri hari dengan catatan optimistis.Pergerakan tersebut terjadi setelah kemunduran besar di Wall Street. Pasar saham AS ditutup lebih rendah pada Rabu waktu setempat dengan Nasdaq turun 1,66 persen, setelah data menunjukkan angka inflasi AS melonjak ke level tertinggi dalam tiga dekade.Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden memerangi inflasi AS sebagai prioritas utama. Karena, data pemerintah menunjukkan inflasi bulan lalu mencapai level tertinggi dalam 30 tahun. Ini menjadi ancaman berkelanjutan terhadap kepresidenannya dan pemulihan ekonomi.Lonjakan tajam dalam indeks harga konsumen (CPI) dalam data Departemen Tenaga Kerja yang dirilis Rabu mengejutkan para ekonom dan Gedung Putih. Pengumuman itu datang ketika Biden menuju Baltimore guna mempromosikan perbaikan infrastruktur senilai USD1,2 triliun yang menurutnya dapat mengubah keadaan."Inflasi ini merugikan dompet Amerika dan membalikkan tren ini menjadi prioritas utama bagi saya. Saya bepergian ke Baltimore hari ini untuk menyoroti agar infrastruktur dapat menurunkan biaya ini, mengurangi kemacetan, serta membuat barang lebih tersedia dan lebih murah," kata Biden setelah laporan itu dirilis.