Wall Street Beragam, S&P 500 dan Nasdaq Kompak Menguat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Telsa

(ABD)

New York: Wall Street sedikit bervariasi pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB). Indeks Dow Jones turun sedangkan indeks S&P 500 dan Nasdaq menguat setelah lonjakan Nvidia dan saham teknologi lainnya diimbangi kejatuhan saham Gap dan Nordstrom menyusul laporan kuartalan yang lemah.Mengutip Antara, Kamis, 25 November 2021, indeks Dow Jones Industrial Average menyusut 0,03 persen atau 9,42 poin menjadi 35.804,38. Indeks S&P 500 bertambah 0,23 persen atau 10,76 poin menjadi 4.701,46. Indeks Komposit Nasdaq terdongkrak 0,44 persen atau 70,09 poin menjadi 15.845,23.Saham Nordstrom terjun 29 persen dan Gap anjlok 24 persen, setelah kedua perusahaan pengecer itu melaporkan hasil kuartalan yang lemah dan memperingatkan masalah rantai pasokan menjelang musim belanja liburan AS yang penting.Nvidia menguat 2,9 persen karena bangkit kembali dari aksi jual di saham Big Tech awal pekan ini. Pembuat cip grafis itu sekarang telah melonjak sekitar 150 persen sepanjang 2021. Indeks S&P 500 menghabiskan sebagian besar sesi mendekati datar sebelum naik tepat sebelum penutupan.Indeks sektor consumer discretionary S&P 500 terangkat 0,2 persen setelah data menunjukkan belanja konsumen AS meningkat lebih dari yang diperkirakan pada Oktober. Apa yang disebut Indeks Harga Belanja Personal (PCE) inti, ukuran inflasi pilihan Federal Reserve, juga melaju kian cepat pada Oktober.Beberapa pembuat kebijakan Federal Reserve mengatakan mereka akan terbuka untuk mempercepat penghapusan program pembelian obligasi mereka dan bergerak lebih cepat untuk menaikkan suku bunga jika inflasi tinggi terjadi, risalah pertemuan kebijakan terakhir bank sentral AS menunjukkan.Data lain menunjukkan klaim pengangguran mingguan turun dan PDB kuartal ketiga direvisi lebih tinggi, sementara survei University of Michigan menunjukkan sentimen konsumen membaik pada November.Infeksi virus korona memecahkan rekor di beberapa bagian Eropa pada Rabu, 24 November, dengan investor khawatir benua itu kembali menjadi pusat pandemi yang telah mendorong pembatasan baru pada pergerakan.Sejauh minggu ini, Nasdaq turun sekitar 1,3 persen, karena investor khawatir bahwa suku bunga yang lebih tinggi dapat merusak penilaian saham teknologi dan saham pertumbuhan lainnya."Ekuitas berada di bawah tekanan dari kombinasi kenaikan suku bunga, berita yang lebih berhati-hati di bagian pendapatan, dan juga dari perkembangan covid di Eropa," kata Kepala Eksekutif AXS Investments Greg Bassuk, di Port Chester, New York.Tesla Inc menguat 0,6 persen. Dalam beberapa penjualan saham terbarunya baru-baru ini, CEO Elon Musk menjual 934.091 saham pembuat kendaraan listrik itu senilai USD1,05 miliar setelah menggunakan opsi untuk membeli 2,15 juta saham.Produsen PC HP Inc dan Dell Technologies masing-masing melonjak 10 persen dan 4,8 persen, setelah mereka mencatat kenaikan laba kuartalan lebih dari empat kali lipat di tengah meningkatnya permintaan untuk komputer pribadi.Volume transaksi di bursa AS mencapai 8,9 miliar saham, lebih ringan dibandingkan dengan rata-rata 11 miliar selama 20 hari perdagangan terakhir. Pasar saham AS akan ditutup pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB) untuk liburan Thanksgiving, dan sesi akan dipersingkat pada Jumat waktu ssetempat (Sabtu WIB).