Yuan Tiongkok Libas Dolar AS

Beijing: Sistem Perdagangan Valuta Asing Tiongkok mencatat nilai paritas sentral mata uang renminbi atau yuan, menguat 80 basis poin menjadi 6,4744 terhadap dolar AS Melansir Xinhua, Jumat, 25 Juni 2021, di pasar valuta asing spot Tiongkok, yuan diperbolehkan naik atau turun sebesar dua persen dari tingkat paritas pusat setiap hari perdagangan.Tingkat paritas sentral yuan terhadap dolar AS didasarkan pada rata-rata tertimbang harga yang ditawarkan oleh pembuat pasar sebelum pembukaan pasar antar bank setiap hari kerja.Melansir Xinhua, kurs dolar AS menguat tipis pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), karena pelaku pasar mencerna sejumlah data ekonomi. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,02 persen menjadi 91,8147.Pada akhir perdagangan New York, euro meningkat menjadi USD1,1931 dari USD1,1928 di sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris turun menjadi USD1,3927 dari USD1,3963 di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7582 dari USD0,7573.Sementara itu, dolar AS dibeli 110,85 yen Jepang, lebih rendah dibandingkan dengan 110,96 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS tidak berubah mendekati 0,9183 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9183 franc Swiss, dan naik menjadi 1,2322 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,2303 dolar Kanada.Adapun saham perusahaan-perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS diperdagangkan lebih tinggi dengan semua 10 saham teratas menurut bobotnya di indeks S&P AS yang terdaftar di Tiongkok 50 mengakhiri hari dengan catatan optimistis.(AHL)