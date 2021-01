Kendati Menguat, Harga Minyak Mentah Dunia Alami Rugi Besar di 2020

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

New York: Harga minyak mentah dunia ditutup lebih tinggi pada perdagangan Kamis waktu setempat atau Jumat pagi WIB.Namun demikian, harga minyak dunia telah mengalami kerugian besar untuk tahun ini. Pelemehan ini karena penguncian yang dipicu pandemi dan pembatasan mobilitas menekan permintaan bahan bakar.Melansir Xinhua, 1 Januari 2021, West Texas Intermediate untuk pengiriman Februari naik 12 sen menjadi USD48,52 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah brent untuk pengiriman Maret naik 17 sen menjadi USD51,80 per barel di London ICE Futures Exchange.Data Pasar Dow Jones mencatat pada tahun ini, harga patokan minyak AS merosot 20,5 persen, penurunan tahunan kedua dalam tiga tahun. Sementara minyak mentah Brent turun 21,5 persen untuk tahun ini, penurunan tahunan terbesar sejak 2015.Para pedagang juga menilai kemungkinan hambatan dari sisi penawaran. Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya, yang dikenal sebagai OPEC +, diperkirakan akan bertemu pada 4 Januari.Kelompok tersebut diatur untuk meningkatkan produksi sebesar 500 ribu barel per hari pada Januari.(AHL)