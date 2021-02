Harga Minyak Dunia Terhantam Penguatan Dolar AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak mentah dunia jatuh pada penutupan perdagangan Jumat waktu setempat. Pelemahan ini terjadi di tengah momentum yang kuat dalam dolar AS Melansir Xinhua, Sabtu, 27 Januari 2021, West Texas Intermediate untuk pengiriman April turun USD2,03 menjadi USD61,50 per barel di New York Mercantile Exchange.Sementara itu harga minyak mentah brent untuk pengiriman April, yang kedaluwarsa pada akhir sesi perdagangan, turun 75 sen menjadi USD66,13 per barel di London ICE Futures Exchange.Harga minyak mentah Brent periode Mei, yang lebih aktif, turun USD1,69 menjadi USD64,42. Pergerakan di atas terjadi karena dolar AS menguat secara luas terhadap rival-rival utamanya.Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, melonjak 0,82 persen menjadi 90,8690 pada akhir perdagangan Jumat. Secara historis, harga minyak berbanding terbalik dengan harga dolar AS.Pelaku pasar juga menunggu pertemuan penting oleh produsen minyak utama. Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya, yang dikenal sebagai OPEC+, sepakat pada Januari untuk mempertahankan sebagian besar pembatasan produksi minyak dari Februari hingga akhir Maret. Mereka diharapkan membahas strategi penguatan di masa depan pada minggu depan.Adapun untuk minggu ini, harga patokan minyak mentah AS naik 3,8 persen, sementara Brent naik 5,1 persen.(AHL)