Kemilau Emas Dunia Memudar

Chicago: Harga emas berjangka berbalik turun tipis pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB). Pelemahan terjadi setelah akhir pekan lalu melonjak tajam, ketika data ekonomi Amerika Serikat (AS) menunjukkan tanda-tanda perbaikan.Mengutip Antara, Selasa, 2 Juni 2020, penurunan emas tertahan di tengah meningkatnya gesekan antara Washington dan Beijing, protes di AS atas rasisme, serta pelemahan greenback. Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Mercantile Exchange turun USD1,4 atau 0,08 persen menjadi USD1.750,3 per ons.Emas berjangka melambung USD23,4 atau 1,35 persen menjadi USD1.751,7 per ons pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). Emas berjangka masih membukukan keuntungan sebesar 3,4 persen selama Mei. Kenaikan umum pasar saham di seluruh dunia mengurangi daya tarik emas.Indeks manufaktur Institute for Supply Management (ISM) naik menjadi 43,1 persen pada Mei dari level terendah 11 tahun sebesar 41,5 persen pada April. Sementara itu, Departemen Perdagangan AS melaporkan bahwa pengeluaran untuk proyek konstruksi AS turun lebih kecil dari yang diperkirakan 2,9 persen pada April."Ada kekhawatiran yang berkembang bahwa kesepakatan perdagangan Fase Satu AS-Tiongkok akan segera dibatalkan," kata Edward Moya, seorang analis pasar senior di broker OANDA seraya menambahkan bahwa protes jalanan yang meluas di Amerika Serikat telah meningkatkan kekhawatiran gelombang lain kasus virus korona.Tiongkok telah mengatakan kepada perusahaan milik negara untuk menghentikan pembelian produk pertanian utama AS, setelah Washington mengatakan akan menghilangkan perlakuan khusus untuk Hong Kong.Sementara itu di Amerika Serikat, pasukan Garda Nasional dikerahkan di 15 negara bagian dan Washington DC dalam upaya untuk memadamkan protes atas kematian seorang pria kulit hitam tak bersenjata oleh petugas polisi. Dolar jatuh ke level terendah sejak pertengahan Maret, lebih lanjut mendukung harga emas.Sedangkan logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli naik sebanyak 32,8 sen atau 1,77 persen menjadi USD18,827 per ons. Kemudian platinum untuk pengiriman Juli naik sebanyak USD26,5 atau 3,03 persen menjadi USD901,1 per ons.(ABD)