Harga Minyak Menguat di Tengah Kekhawatiran Pasokan

New York: Harga minyak dunia membalikkan penurunan sebelumnya menjadi berakhir lebih tinggi pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa pagi WIB). Kondisi itu dapat terjadi karena kekhawatiran atas risiko pasokan mencengkeram pasar Mengutip Xinhua, Selasa, 3 Mei 2022, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juni bertambah 48 sen atau 0,5 persen menjadi USD105,17 per barel di New York Mercantile Exchange . Minyak mentah Brent untuk pengiriman Juli naik 44 sen atau 0,4 persen menjadi USD107,58 per barel di London ICE Futures Exchange.Di awal sesi, kedua patokan minyak mentah turun dengan perdagangan WTI serendah USD100,28 per barel. "Harga minyak telah melihat hari-hari keuntungan dan kerugian bergantian hampir seperti jarum jam, karena faktor-faktor yang berpengaruh membatalkan satu sama lain," kata Analis Energi Commerzbank Research Carsten Fritsch."Kekhawatiran atas risiko pasokan terus berperan, karena Uni Eropa tampaknya bergerak menuju embargo minyak terhadap Rusia," tambahnya.Menurut laporan media pekan lalu, perwakilan Jerman untuk lembaga Uni Eropa mencabut keberatan atas embargo penuh pasokan Rusia asalkan Berlin diberi cukup waktu untuk menemukan pasokan alternatif. Untuk pekan yang berakhir Jumat, standar minyak mentah AS dan Brent masing-masing naik 2,6 persen dan 2,5 persen.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat terpantau menguat dalam perdagangan berombak pada penutupan Senin waktu setempat (Selasa WIB). Kondisi itu didukung oleh kebangkitan pada saham-saham teknologi.Indeks Dow Jones Industrial Average naik 84,29 poin atau 0,26 persen menjadi 33.061,50. Kemudian indeks S&P 500 menambahkan 23,45 poin atau 0,57 persen menjadi 4.155,38. Sedangkan indeks Komposit Nasdaq naik 201,38 poin atau 1,63 persen menjadi 12.536,02.Sebanyak enam dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di area hijau, dengan sektor layanan komunikasi dan teknologi masing-masing naik 2,43 persen dan 1,56 persen, melampaui sisanya. Real estat tergelincir 2,55 persen, kelompok dengan kinerja terburuk.