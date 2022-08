Harga Emas Jatuh Terseret Penguatan Dolar AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Harga emas dunia berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange jatuh pada perdagangan Kamis waktu setempat karena penguatan dolar AS.Melansir Xinhua, Jumat, 19 Agustus 2022, harga kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember turun USD5,5 atau 0,31 persen menjadi USD1.771,2 per ons.Analis pasar berpendapat risalah pertemuan Federal Reserve Juli yang dirilis Rabu netral hingga hanya sedikit dovish. Selain itu pasar menunjukkan tidak ada reaksi yang signifikan.Data ekonomi yang dirilis Kamis juga mengurangi kemilau harga emas. Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan klaim pengangguran awal AS turun 2.000 menjadi 250 ribu dalam pekan yang berakhir 13 Agustus.Indeks manufaktur bulanan Federal Reserve Philadelphia naik menjadi 6,2 pada Agustus dari negatif 12,3 pada Juli, melampaui semua 30 perkiraan ekonom, yang memiliki prediksi median untuk pembacaan minus 5,0.National Association of Realtors melaporkan penjualan rumah yang ada di AS turun 5,9 persen ke tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman sebesar 4,81 juta di Juli. Ini adalah penurunan bulanan keenam berturut-turut, dan jumlah penjualan sesuai dengan ekspektasi pasar.Harga perak untuk pengiriman September turun 26,7 sen atau 1,35 persen menjadi USD19,464 per ons. Platinum untuk pengiriman Oktober turun USD14,4 atau 1,57 persen menjadi USD904,9 per ons.