Minyak Dunia Kokoh Jelang Pertemuan OPEC

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

New York: Harga minyak dunia naik pada perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), karena pelaku pasar menunggu pertemuan penting dari produsen minyak mentah utama. Meski demikian, pandemi covid-19 masih menjadi persoalan yang menekan permintaan dan mengganggu stabilitas pasar minyak.Mengutip Xinhua, Sabtu, 6 Juni 2020, minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Juli naik USD2,14 menjadi USD39,55 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Agustus naik USD2,31 menjadi USD42,30 per barel di London ICE Futures Exchange."Situasi di pasar minyak saat ini didominasi oleh kemungkinan perjanjian OPEC yang akan segera terjadi dan komitmennya untuk meningkatkan produksi secara disiplin," kata Analis Energi Commerzbank Research Eugen Weinberg.Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya, sebuah kelompok yang dikenal sebagai OPEC+, diperkirakan mengadakan pertemuan melalui konferensi video pada Sabtu waktu setempat. Pedagang bertaruh bahwa kelompok tersebut akan setuju untuk memperpanjang penurunan produksi bersejarah saat ini.OPEC+ sepakat pada April untuk memangkas produksi sebesar 9,7 juta barel per hari untuk Mei dan Juni karena pandemi covid-19 merusak permintaan. Pengurangan itu dimaksudkan untuk dikurangi menjadi 7,7 juta barel per hari dari Juli hingga akhir 2020. Harga juga menemukan beberapa dukungan setelah data menunjukkan penurunan mingguan dalam hitungan rig AS.Jumlah pengeboran rig AS yang aktif untuk minyak turun sebanyak 16 rig hingga menjadi 206 rig di minggu ini, perusahaan jasa ladang minyak Baker Hughes melaporkan. Total rig AS aktif, sementara itu, juga turun sebanyak 17 rig menjadi 284 rig.Di sisi lain, rata-rata saham utama di bursa saham Wall Street berakhir lebih tinggi pada perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), didukung oleh data ketenagakerjaan Amerika Serikat yang lebih baik dari perkiraan. Meski demikian, pandemi covid-19 masih menghantui pergerakan bursa saham AS.Indeks Dow Jones Industrial Average melonjak 829,16 poin atau 3,15 persen menjadi 27.110,98. Sedangkan S&P 500 meningkat sebanyak 81,58 poin atau 2,62 persen menjadi 3.193,93. Kemudian indeks Komposit Nasdaq naik 198,27 poin atau 2,06 persen menjadi 9.814,08.Semua 11 sektor utama di S&P 500 berakhir lebih tinggi. Sektor energi melesat sebanyak 7,46 persen dan memimpin kenaikan. Biro Statistik Tenaga Kerja AS melaporkan pengusaha AS menambahkan 2,5 juta pekerjaan pada Mei, dan tingkat pengangguran turun sedikit menjadi 13,3 persen.(ABD)