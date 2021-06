Inflasi Picu Fed Naikkan Suku Bunga Lebih Cepat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Washington: Federal Reserve atau The Fed memberi isyarat bertindak lebih cepat dari yang direncanakan sebelumnya untuk mulai memutar kembali kebijakan suku bunga rendah. Kebijakan ini telah membantu memicu rebound cepat dari resesi pandemi yang juga bertepatan dengan kenaikan inflasi.Pembuat kebijakan The Fed memperkirakan bahwa mereka akan menaikkan suku bunga acuan jangka pendek mereka, yang memengaruhi banyak pinjaman konsumen dan bisnis sebanyak dua kali lipat pada akhir 2023. Mereka sebelumnya memperkirakan bahwa tidak ada kenaikan suku bunga yang akan terjadi sebelum 2024.Dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan kebijakan terbarunya, The Fed juga mengatakan pihaknya memperkirakan pandemi memiliki efek yang semakin berkurang pada ekonomi karena vaksinasi meningkat, sehingga memungkinkan lebih banyak pertumbuhan."Kemajuan vaksinasi telah mengurangi penyebaran covid-19 di Amerika Serikat. Di tengah kemajuan ini dan dukungan kebijakan yang kuat, indikator kegiatan ekonomi dan lapangan kerja telah menguat." kata Fed, dikutip dari Channel News Asia, Kamis, 17 Juni 2021.Secara keseluruhan, pernyataan kebijakan terbaru Fed mencerminkan pengakuannya bahwa ekonomi dan tekanan inflasi telah mendapatkan momentum setelah resesi jauh lebih cepat dari yang diharapkan, sebagian berkat laju vaksinasi.Oleh karena itu, bank sentral menaikkan perkiraan inflasi menjadi 3,4 persen pada akhir tahun ini, dari 2,4 persen pada proyeksi sebelumnya pada Maret. Namun para pejabat memperkirakan kenaikan harga tetap landai dalam dua tahun berikutnya.Prospek itu mencerminkan pandangan Ketua The Fed Jerome Powell bahwa lonjakan inflasi saat ini terutama berasal dari kekurangan pasokan dan efek sementara lainnya dari pembukaan kembali ekonomi yang cepat dari pandemi.Pejabat Fed memperkirakan ekonomi AS akan tumbuh tujuh persen tahun ini, yang akan menjadi ekspansi tahun kalender tercepat sejak 1984. Namun, diproyeksikan pertumbuhan akan melambat setelah itu, menjadi 3,3 persen pada 2022 dan 2,4 persen pada 2023.Segera setelah Fed mengeluarkan pernyataannya pada Rabu, bursa saham AS jatuh lebih jauh dari rekor tertinggi mereka, dan imbal hasil obligasi naik. Surat utang Amerika Serikat 10-tahun naik dari 1,48 persen menjadi 1,54 persen.Selain telah mematok suku bunga utamanya mendekati nol sejak Maret tahun lalu, The Fed telah membeli USD120 miliar per bulan dalam obligasi Treasury dan hipotek untuk mencoba menahan suku bunga jangka panjang untuk mendorong pinjaman dan pengeluaran.Pejabat Fed secara luas diyakini telah mulai membahas pengurangan pembelian obligasi bulanan sebagai langkah pertama dalam menarik kembali upayanya untuk merangsang ekonomi. Tidak disebutkan pengupas pembelian obligasi itu dalam pernyataan tertulis yang dikeluarkan The Fed setelah pertemuan.The Fed bergulat dengan dilema, yakni inflasi meningkat jauh lebih cepat daripada yang diproyeksikan awal tahun ini. Dan konsumen Amerika yang semakin divaksinasi sekarang merasa nyaman bertualang jauh dari rumah untuk bepergian, pergi ke restoran dan bioskop dan menghadiri acara olahraga. Belanja konsumen yang solid mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan manufaktur serta perumahan telah menguat secara signifikan.Dengan inflasi yang melonjak dalam dua bulan terakhir, The Fed berada di bawah tekanan yang meningkat untuk mempertimbangkan untuk memperlambat pembelian obligasi tersebut.Tetapi dengan tingkat pengangguran yang relatif tinggi 5,8 persen dan ekonomi masih kekurangan 7,6 juta pekerjaan dari tingkat pra-pandemi, Powell dan banyak pembuat kebijakan Fed lainnya telah menyarankan dalam beberapa pekan terakhir bahwa ekonomi masih jauh dari harapan.Ekonom umumnya mengharapkan Fed untuk terus membahas pengurangan pembelian obligasi dan kemudian pada akhir Agustus atau September untuk menguraikan secara spesifik bagaimana dan kapan itu akan dimulai. Itu akan mengatur panggung untuk pengurangan pembelian obligasi untuk benar-benar dimulai menjelang akhir tahun ini atau pada awal 2022.Pekan lalu, pemerintah melaporkan bahwa inflasi melonjak menjadi lima persen pada Mei dibandingkan dengan tahun sebelumnya, lonjakan 12 bulan terbesar sejak 2008. Peningkatan itu sebagian didorong oleh kenaikan besar harga mobil bekas, yang melonjak karena kekurangan pasokan. semikonduktor telah memperlambat produksi kendaraan.Harga yang lebih tinggi untuk sewa mobil, tiket pesawat, dan kamar hotel juga merupakan faktor utama, yang mencerminkan permintaan yang terpendam karena konsumen beralih dari pembelian barang besar yang sebagian besar dari mereka lakukan saat terjebak di rumah ke pengeluaran yang berkaitan dengan jasa.(SAW)