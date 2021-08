Harga Minyak Dunia Merosot di Tengah Kekhawatiran Permintaan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak dunia mengalami penurunan pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), di tengah munculnya kekhawatiran terhadap permintaan. Penyebaran covid-19 varian delta kian mengkhawatirkan dan berpotensi merusak momentum pemulihan.Mengutip Antara, Jumat 13 Agustus 2021, indeks West Texas Intermediate (WTI) pada September mengalami penurunan 16 sen menjadi USD69,09 per barel pada Bursa New York Mercantile. Minyak mentah Brent pada Oktober turun 13 sen dan ditutup ke USD71,31 per barel di Bursa berjangka London ICE.Perubahan tersebut menyusul pernyataan Badan Energi Intenasional (International Energy Agency/IEA) yang menyebutkan penyebaran covid-19 varian delta akan berpengaruh pada pemulihan permintaan minyak."Permintaan minyak global 3,8 mb per hari pada Juni, ditarik oleh mobilitas permintaan di Amerika Utara dan Eropa," ujar IEA dalam laporan bulanannya."Namun, pertumbuhan permintaan pada Juli berbalik dan perkiraan untuk 2021 telah diturunkan menyusul progres pandemi dan revisi data, " ujar international engery watchdog dalam laporannya.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat bergerak di zona hijau pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), karena investor menguraikan sejumlah data ekonomi. Para investor juga terus memantau lonjakan kasus infeksi covid-19 varian delta karena bisa mengganggu momentum pemulihan ekonomi.Indeks Dow Jones Industrial Average menguat sebanyak 14,88 poin atau 0,04 persen menjadi 35.499,85. Sedangkan indeks S&P 500 melonjak 13,13 poin atau 0,30 persen, menjadi 4.460,83. Indeks Komposit Nasdaq bertambah 51,13 poin, atau 0,35 persen, menjadi 14.816,26.Sebanyak enam dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor perawatan dan kesehatan naik 0,77 persen. Sedangkan sektor energi tergelincir sebanyak 0,49 persen dan menjadi kelompok berkinerja terburuk.Perusahaan-perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS diperdagangkan lebih rendah dengan semua 10 saham teratas menurut bobotnya dalam indeks S&P AS yang terdaftar di Tiongkok 50 mengakhiri hari dengan catatan suram.(ABD)