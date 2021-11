Wall Street Bervariasi, Nasdaq Lanjutkan Pelemahan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Wall Street bervariasi dengan Nasdaq ditutup lebih rendah untuk sesi kedua berturut-turut pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB). Kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah mendorong investor untuk menjual saham Big Tech ternama lainnya dan membeli saham bervaluasi lebih rendah.Mengutip Antara, Rabu, 24 November 2021, indeks Dow Jones Industrial Average menguat 0,55 persen atau 194,55 poin, menjadi 35.813,80. Indeks S&P 500 naik tipis 0,17 persen atau 7,76 poin menjadi 4.690,70. Sedangkan Indeks Komposit Nasdaq merosot 0,50 persen atau 79,62 poin, menjadi 15.775,14.Indeks saham pertumbuhan S&P 500 turun 0,3 persen dan indeks saham dengan valuasi rendah naik 0,8 persen. Imbal hasil obligasi pemerintah memperpanjang kenaikan ketika investor meningkatkan ekspektasi kenaikan suku bunga tahun depan setelah Jerome Powell dinominasikan oleh Presiden Joe Biden sebagai Ketua Fed untuk masa jabatan kedua.Tesla turun lebih dari 4,0 persen dan Microsoft kehilangan 0,6 persen, dengan kedua perusahaan menyeret Nasdaq lebih besar daripada saham lainnya. Kenaikan suku bunga cenderung membuat saham-saham pertumbuhan kurang menarik bagi investor."Pasar sedang dipersulit oleh pekan perdagangan yang dipersingkat karena liburan, dan pasar mengambil isyarat dari kenaikan suku bunga baru-baru ini, memberi investor alasan tambahan untuk mengambil keuntungan di pasar yang dinilai terlalu tinggi," kata Kepala Strategi Investasi CFRA Research Sam Stovall, di New York.Dengan bank-bank diuntungkan dari suku bunga yang lebih tinggi, indeks bank S&P 500 melonjak 2,0 persen, dengan Goldman Sachs, JPMorgan, dan Bank of America semuanya reli.Indeks energi S&P 500 melonjak 3,0 persen dan merupakan sektor dengan kinerja terbaik. Harga minyak naik ke level tertinggi satu minggu setelah langkah Amerika Serikat dan negara konsumen lainnya untuk melepaskan puluhan juta barel minyak dari cadangan mereka buat mencoba mendinginkan pasar gagal memenuhi harapan.Survei IHS Markit menunjukkan aktivitas bisnis AS melambat moderat pada November di tengah kekurangan tenaga kerja dan penundaan bahan baku, tetapi tetap nyaman di wilayah ekspansi karena kekuatan di sektor manufaktur. Pasar saham AS akan ditutup pada Kamis, 25 November, untuk liburan Thanksgiving, dan berakhir lebih awal pada Jumat, 26 November.Zoom Video Communications Inc merosot hampir 15 persen setelah tingkat pertumbuhan pendapatan kuartal ketiga melambat karena permintaan untuk alat konferensi video mereda dari ketinggian yang dipicu pandemi tahun lalu.Best Buy Co Inc anjlok 12 persen setelah pengecer elektronik itu memperkirakan penjualan sebanding kuartal keempat di bawah ekspektasi karena masalah rantai pasokan. Pembuat cip Micron Technology dan Western Digital Corp masing-masing terangkat 1,85 persen dan 6,3 persen, setelah Mizuho Bank meningkatkan peringkat sahamnya menjadi beli dari netral.