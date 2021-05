Penguatan Saham Teknologi Dorong Wall Street Menghijau

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) terpantau menghijau pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), menghentikan penurunan tiga hari berturut-turut. Penguatan dapat terjadi lantaran didukung oleh keuntungan yang solid di saham teknologi Mengutip Xinhua, Jumat, 21 Mei 2021, indeks Dow Jones Industrial Average naik 188,11 poin atau 0,55 persen menjadi 34.084,15. Sedangkan indeks S&P 500 menguat 43,44 poin atau 1,06 persen menjadi 4.159,12. Indeks Komposit Nasdaq melonjak 236,00 poin atau 1,77 persen menjadi 13.535,74.Sebanyak 10 dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir dengan warna hijau, dengan layanan teknologi dan komunikasi masing-masing naik 1,87 persen dan 1,67 persen, memimpin kenaikan. Sedangkan sektor energi kehilangan 0,12 persen, satu-satunya kelompok yang menurun.Saham raksasa teknologi AS, yang disebut grup FAANG yakni Facebook, Apple, Amazon, Netflix, dan Google-parent Alphabet, semuanya ditutup lebih tinggi. Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS diperdagangkan lebih tinggi dengan semua 10 saham teratas berdasarkan bobot di indeks Tiongkok 50 yang terdaftar di S&P AS mengakhiri hari dengan catatan optimistis.Di sisi ekonomi, Departemen Tenaga Kerja melaporkan klaim pengangguran awal AS, cara kasar untuk mengukur PHK, turun sebanyak 34 ribu menjadi 444 ribu dalam pekan yang berakhir 15 Mei, level terendah di era pandemi baru. Sedangkan para ekonom yang disurvei oleh Dow Jones telah mengharapkan 452 ribu klaim baru.Sementara itu, risalah pertemuan kebijakan Federal Reserve Amerika Serikat baru-baru ini mencatat beberapa pejabat Fed mengisyaratkan akan terbuka untuk mulai membahas pengurangan program pembelian aset bank sentral pada pertemuan mendatang."Sejumlah peserta menyarankan jika ekonomi terus membuat kemajuan pesat menuju tujuan Komite, mungkin tepat di beberapa titik dalam pertemuan mendatang untuk mulai membahas rencana untuk menyesuaikan laju pembelian aset," kata Fed dalam risalah dari pertemuan 27-28 April, mengacu pada komite pembuat kebijakan Fed."Berbagai peserta mencatat, kemungkinan hal ini akan butuh waktu sampai ekonomi membuat kemajuan substansial lebih lanjut menuju sasaran ketenagakerjaan maksimum dan stabilitas harga Komite," tutup risalah tersebut.(ABD)