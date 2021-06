Harga Minyak Dunia Jatuh

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak dunia bergerak melemah pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), menyerahkan beberapa keuntungan yang telah mereka cetak pada minggu sebelumnya. Untuk pekan yang berakhir Jumat kemarin, patokan minyak mentah AS melonjak 3,9 persen dan Brent naik 3,6 persen, berdasarkan kontrak bulan depan.Mengutip Xinhua, Selasa, 29 Juni 2021, West Texas Intermediate untuk pengiriman Agustus kehilangan USD1,14 menjadi USD72,91 per barel di New York Mercantile Exchange. Sedangkan minyak mentah Brent untuk pengiriman Agustus turun sebanyak USD1,5 menjadi USD74,68 per barel di London ICE Futures Exchange."Permintaan tampak sangat kuat terlepas dari pembatasan mobilitas (beberapa di antaranya telah diperkenalkan kembali) karena covid-19 ," kata Analis Energi Commerzbank Research Eugen Weinberg.Pedagang menunggu keputusan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya tentang tingkat produksi minyak mentah. Kelompok tersebut, yang secara kolektif dikenal sebagai OPEC+, dijadwalkan bertemu melalui konferensi video pada 1 Juli.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat ditutup bervariasi pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), di tengah melemahnya seluruh sektor energi. Para investor tengah menantikan rilis sejumlah data ekonomi seiring upaya Pemerintahan Joe Biden yang terus memacu pemulihan usai terhantam pandemi.Indeks Dow Jones Industrial Average turun sebanyak 150,57 poin atau 0,44 persen menjadi 34.283,27. Kemudian indeks S&P 500 melonjak 9,91 poin atau 0,23 persen menjadi 4.290,61. Indeks Komposit Nasdaq melonjak 140,12 poin atau 0,98 persen menjadi 14.500,51.Sebanyak tujuh dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di area hijau, dengan sektor teknologi memimpin kenaikan dengan menguat sebanyak 1,11 persen. Sedangkan sektor energi jatuh sebanyak 3,33 persen dan menjadi kelompok berkinerja terburuk.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS sebagian besar diperdagangkan lebih tinggi. Enam dari 10 saham teratas berdasarkan bobotnya di indeks S&P Listed Tiongkok 50 mengakhiri hari dengan catatan optimistis.Investor menunggu banyak data ekonomi utama karena Indeks Manajer Pembelian Manufaktur AS dijadwalkan dirilis pada Kamis waktu setempat dan laporan penggajian Juni yang sangat dinanti diharapkan dirilis pada Jumat waktu setempat.(ABD)