Mata Investor Tertuju ke Fed, Kilau Emas Dunia Kembali Rontok

Chicago: Harga emas melanjutkan penurunannya pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). Emas memperpanjang kerugian untuk hari ketiga berturut-turut di tengah aksi jual yang tajam karena dolar menguat, dengan semua perhatian investor tertuju pada strategi tapering Federal Reserve AS Mengutip Antara, Sabtu, 18 September 2021, kontrak harga emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange, jatuh lagi USD5,3 atau 0,3 persen menjadi USD1.751,40 per ons. Emas berjangka kehilangan 2,3 persen untuk minggu ini dan ditutup pada level terendah sejak 10 Agustus.Harga emas berjangka anjlok USD38,1 atau 2,12 persen menjadi USD1.756,70 pada Kamis, 16 September, setelah merosot sebanyak USD12,3 atau 0,68 persen menjadi USD1.794,8 pada Rabu, 15 September, dan menguat USD12,7 atau 0,71 persen menjadi USD1,807,10 pada Selasa, 14 September.Kenaikan mengejutkan dalam penjualan ritel AS pada Agustus di awal pekan, menghidupkan kembali ketakutan tapering atau pengurangan pembelian aset lebih awal oleh The Fed, mendorong dolar lebih tinggi dan mendorong penurunan tajam emas pada Kamis, 16 September."Pasar sudah percaya bahwa Fed akan mengurangi pembelian obligasi, dan itu akan mendorong imbal hasil obligasi Pemerintah AS lebih tinggi. Ini bukan pertanda baik untuk emas, kemungkinan besar akan turun kembali," kata Ahli Strategi Pasar Senior RJO Futures Daniel Pavilonis.Dia menambahkan dolar, bukan emas, diuntungkan dari permintaan safe-haven dari perkembangan di Tiongkok seputar pengembang properti Evergrande. Dolar naik ke puncak tiga minggu, membuat emas lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya, sementara imbal hasil obligasi pemerintah juga naik."Emas telah menjadi produk yang membuat frustasi dan sering berbalik arah," kata seorang pedagang yang berbasis di New York, menambahkan bahwa emas kemungkinan akan dibatasi dalam kisaran 1.750-80 dolar AS menjelang pertemuan Fed.Komite penetapan kebijakan The Fed akan bertemu pada Selasa, 21 September, dan Rabu, 22 September, pekan depan. "Pergeseran hawkish yang kuat dapat mendorong reaksi spontan, reaksi penurunan pada emas sekalipun sudah diperhitungkan," kata Analis StoneX Rhona O'Connell.Melepaskan langkah-langkah dukungan ekonomi tidak hanya meredupkan status emas sebagai tempat berlindung yang aman, tetapi setiap kenaikan suku bunga selanjutnya akan diterjemahkan ke peluang kerugian yang lebih tinggi untuk memegang aset yang tidak memberikan imbal hasil seperti emas.Harga logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember turun sebanyak 45,7 sen atau 2,00 persen menjadi USD22,337 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman Oktober naik sebanyak USD7,3 atau 0,79 persen menjadi USD930,6 per ons.