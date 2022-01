Emas Dunia Kinclong di Tengah Data Ekonomi AS yang Mengecewakan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange terpantau naik pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), di tengah data ekonomi Amerika Serikat (AS) yang mengecewakan. Kontrak emas teraktif untuk pengiriman Februari menguat USD14,5 atau 0,81 persen menjadi USD1,814,6 per ons.Mengutip Xinhua, Rabu, 5 Januari 2022, perak untuk pengiriman Maret naik 24,6 sen atau 1,08 persen menjadi USD23,056 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman April naik sebanyak USD17,2 atau 1,8 persen menjadi USD971,2 per ons.Institute for Supply Management melaporkan bahwa indeks produsen yang berbasis di AS turun menjadi 58,7 persen pada Desember 2021 dibandingkan dengan 61,1 persen pada November. Angka tersebut adalah yang terendah sejak 58,7 pada Januari 2021.Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa pengusaha AS mencatat 10,6 juta lowongan pekerjaan pada November 2021, turun dari 11,1 juta pada Oktober. Emas menemukan dukungan tambahan karena investor bereaksi terhadap data yang dikumpulkan oleh Universitas Johns Hopkins bahwa Amerika Serikat mendaftarkan 1.083.948 kasus infeksi covid pada Senin.Angka itu lebih dari dua kali lipat rekor sebelumnya yaitu 486.428 yang ditetapkan empat hari lalu. Investor juga menunggu laporan pekerjaan bulanan AS yang akan keluar pada Jumat, yang dapat membantu memandu arah harga emas.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat ditutup bervariasi pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), tertekan oleh pelemahan di sektor perawatan kesehatan dan teknologi. Selain itu, para investor terus memantau perkembangan varian Omicron yang penularannya lebih cepat.Indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 214,59 poin atau 0,59 persen menjadi 36.799,65. Sedangkan indeks S&P 500 turun 3,02 poin atau 0,06 persen, menjadi 4.793,54. Kemudian indeks Komposit Nasdaq merosot 210,08 poin, atau 1,33 persen, menjadi 15.622,72.Sebanyak enam dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona merah, dengan sektor perawatan kesehatan dan teknologi masing-masing turun 1,38 persen dan 1,14 persen, memimpin penurunan. Sedangkan sektor energi melonjak 3,46 persen, kelompok berkinerja terbaik.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS diperdagangkan lebih rendah dengan semua 10 saham teratas menurut beratnya di indeks S&P AS Listed Tiongkok 50 mengakhiri hari dengan catatan suram. Reaksi pasar di atas mengikuti laporan manufaktur AS yang lesu.